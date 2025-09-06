"Objetivo cumplido": Central Norte asegura su permanencia en la Primera Nacional 2026

¡Hay Cuervo para rato en la Primera Nacional! Central Norte aseguró su permanencia en la categoría para la temporada 2026 después de la derrota de CADU ante Deportivo Morón.

Con este resultado, el equipo comandado por Pablo Fornasari respira aliviado y confirma que su lugar en la segunda división del fútbol argentino está más que asegurado. Ahora, la mirada se pone en el próximo partido: este domingo, el Cuervo recibirá a Agropecuario en el Padre Martearena, a partir de las 17 horas.

"Cuando llegamos a Central Norte sabíamos que el momento era difícil. Pero, con trabajo, compromiso y unión, logramos salir adelante y nos encontrarnos hoy, cinco fechas antes del final, con el objetivo cumplido de asegurar la categoría. Vamos Central !!!", posteó el DT del Cuervo en la red social X.