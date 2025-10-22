En Uruguay aseguran que Riquelme inició gestiones para que Diego Aguirre sea el DT de Boca en 2026

El presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, se habría contactado con Diego Aguirre, actual entrenador de Peñarol de Uruguay, para conocer sus condiciones y ofrecerle el mando del equipo a partir de la próxima temporada.

Ante este panorama, desde Uruguay revelaron que uno nombre que interesa a Riquelme para la conducción técnica es el propio Diego Aguirre, actual entrenador de Peñarol. Según contó el periodista Federico Buysan, el presidente de Boca realizó de manera informal una consulta a un miembro de la Comisión Directiva del “Aurinegro” por la situación contractual del técnico.