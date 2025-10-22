El Tribunal de Disciplina de AFA recibió el descargo por parte de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, sobre los hechos que derivaron en la suspensión del encuentro ante Deportivo Madryn por el Reducido de la Primera Nacional.
En Uruguay aseguran que Riquelme inició gestiones para que Diego Aguirre sea el DT de Boca en 2026
Medios del país sostienen que la primera opción de la dirigencia "xeneize" es el técnico de Peñarol para la próxima temporada. La información habla de un "primer contacto informal"Deportes22/10/2025
El presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, se habría contactado con Diego Aguirre, actual entrenador de Peñarol de Uruguay, para conocer sus condiciones y ofrecerle el mando del equipo a partir de la próxima temporada.
Ante este panorama, desde Uruguay revelaron que uno nombre que interesa a Riquelme para la conducción técnica es el propio Diego Aguirre, actual entrenador de Peñarol. Según contó el periodista Federico Buysan, el presidente de Boca realizó de manera informal una consulta a un miembro de la Comisión Directiva del “Aurinegro” por la situación contractual del técnico.
Desde las 16 (hora Argentina), el 'Merengue' recibirá en el Santiago Bernabeú al conjunto italiano con la idea de acercarse al PSG, líder de la etapa regular con puntaje perfecto.
Duelo de gigantes en el Maracaná: Flamengo y Racing abren las semifinales de la Copa LibertadoresDeportes22/10/2025
La Academia visitará este miércoles al poderoso equipo brasileño. Desde las 21:30, buscará dar el primer golpe en una serie que promete emociones y alta tensión.
La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) celebró la cancelación oficial del partido de LaLiga EA Sports entre Villarreal y Barcelona en Miami (Estados Unidos). El sindicato acusó a la patronal de "continuas contradicciones".
Los Warriors de Curry vencieron a Lakers de Doncic en el inicio de la temporada de la NBADeportes22/10/2025
En Los Ángeles, los Golden State Warriors de Stephen Curry se impusieron 119-109 a los Lakers de Luka Doncic, que jugaron sin el lesionado LeBron James.
"No es mala suerte, son errores": La bronca de Simeone tras la goleada del ArsenalDeportes22/10/2025
El Cholo habló tras la caída de Atlético de Madrid por Champions League y se lamentó por la serie de desaciertos que llevaron a la abultada derrota en Londres.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
El ingreso del artista generó una mezcla de curiosidad y entusiasmo entre los concursantes. Con su look característico, de campera de peluche y pelo largo y rojo, el líder de Massacre irrumpió en la cocina.
Nueva derrota para el tenis argentino: Sebastián Báez cayó en la primera ronda del ATP 500 de Basilea. El tenista oriundo de Buenos Aires perdió ante el estadounidense Reilly Opelka en sets corridos, 6-3 y 6-4.
Como en las elecciones provinciales del pasado 14 de mayo, no se dispondrá del servicio de transporte de pasajeros gratuitamente como había sido costumbre para otos comicios.
Marcha por los Derechos de la Discapacidad en Salta este miércoles
El sector para actividades de dos días y sale a la calle a protestar contra el maltrato y la falta de respuestas del Gobierno nacional en medio de la emergencia y los recortes en salud.