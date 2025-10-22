Duelo de gigantes en el Maracaná: Flamengo y Racing abren las semifinales de la Copa Libertadores

Flamengo y Racing se enfrentarán este miércoles en el Estadio Maracaná, en lo que será el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores. El equipo argentino, dirigido por Gustavo Costas, sabe que enfrente tendrá a uno de los rivales más temidos del continente, pero llega con confianza tras una campaña sólida en el certamen.

La serie promete ser vibrante: Flamengo buscará imponer su jerarquía en casa, mientras que Racing intentará hacer historia y llegar a la final de la Copa Libertadores, algo que no consigue desde 1967.

El duelo entre la intensidad brasileña y la garra argentina será uno de los platos fuertes del año en el fútbol sudamericano. La revancha se jugará en Avellaneda, donde el Cilindro promete explotar con su gente.

Posibles formaciones, tv y arbitraje:

Flamengo: Agustín Rossi, Emerson Royal, Léo Pereira, Léo Ortíz o Danilo, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro y Samuel Lino. DT: Filipe Luís.

Racing: Facundo Cambeses; Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas o Gastón Martirena; Santiago Solari, Adrián Martínez, Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Hora: 21:30

TV: Fox Sports

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

VAR: Carlos Orbe (ECU)

Estadio: Maracaná