Desde las 16 (hora Argentina), el 'Merengue' recibirá en el Santiago Bernabeú al conjunto italiano con la idea de acercarse al PSG, líder de la etapa regular con puntaje perfecto.
Duelo de gigantes en el Maracaná: Flamengo y Racing abren las semifinales de la Copa Libertadores
La Academia visitará este miércoles al poderoso equipo brasileño. Desde las 21:30, buscará dar el primer golpe en una serie que promete emociones y alta tensión.Deportes22/10/2025
Flamengo y Racing se enfrentarán este miércoles en el Estadio Maracaná, en lo que será el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores. El equipo argentino, dirigido por Gustavo Costas, sabe que enfrente tendrá a uno de los rivales más temidos del continente, pero llega con confianza tras una campaña sólida en el certamen.
La serie promete ser vibrante: Flamengo buscará imponer su jerarquía en casa, mientras que Racing intentará hacer historia y llegar a la final de la Copa Libertadores, algo que no consigue desde 1967.
El duelo entre la intensidad brasileña y la garra argentina será uno de los platos fuertes del año en el fútbol sudamericano. La revancha se jugará en Avellaneda, donde el Cilindro promete explotar con su gente.
Posibles formaciones, tv y arbitraje:
Flamengo: Agustín Rossi, Emerson Royal, Léo Pereira, Léo Ortíz o Danilo, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro y Samuel Lino. DT: Filipe Luís.
Racing: Facundo Cambeses; Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas o Gastón Martirena; Santiago Solari, Adrián Martínez, Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
Hora: 21:30
TV: Fox Sports
Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)
VAR: Carlos Orbe (ECU)
Estadio: Maracaná
La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) celebró la cancelación oficial del partido de LaLiga EA Sports entre Villarreal y Barcelona en Miami (Estados Unidos). El sindicato acusó a la patronal de "continuas contradicciones".
Los Warriors de Curry vencieron a Lakers de Doncic en el inicio de la temporada de la NBADeportes22/10/2025
En Los Ángeles, los Golden State Warriors de Stephen Curry se impusieron 119-109 a los Lakers de Luka Doncic, que jugaron sin el lesionado LeBron James.
"No es mala suerte, son errores": La bronca de Simeone tras la goleada del ArsenalDeportes22/10/2025
El Cholo habló tras la caída de Atlético de Madrid por Champions League y se lamentó por la serie de desaciertos que llevaron a la abultada derrota en Londres.
Dudu empató para Mineiro cerca del final y amargó la ventaja de Independiente del ValleDeportes22/10/2025
Final agónico en la semifinal de ida de la CONMEBOL Sudamericana. Independiente del Valle no pudo mantener su ventaja y empató 1 a 1 como local ante Atlético Mineiro de Brasil.
Unión de Santa Fe cumplió una destacada actuación y le ganó categóricamente a Defensa y Justicia por 3 a 0 en la fecha 13 de la Zona A del Torneo Clausura 2025.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
El ingreso del artista generó una mezcla de curiosidad y entusiasmo entre los concursantes. Con su look característico, de campera de peluche y pelo largo y rojo, el líder de Massacre irrumpió en la cocina.
Nueva derrota para el tenis argentino: Sebastián Báez cayó en la primera ronda del ATP 500 de Basilea. El tenista oriundo de Buenos Aires perdió ante el estadounidense Reilly Opelka en sets corridos, 6-3 y 6-4.
Como en las elecciones provinciales del pasado 14 de mayo, no se dispondrá del servicio de transporte de pasajeros gratuitamente como había sido costumbre para otos comicios.
Marcha por los Derechos de la Discapacidad en Salta este miércoles
El sector para actividades de dos días y sale a la calle a protestar contra el maltrato y la falta de respuestas del Gobierno nacional en medio de la emergencia y los recortes en salud.