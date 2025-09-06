Con gol de Birge, Gimnasia y Tiro empató y mantiene el 4° lugar del Grupo A

Ayer, viernes 5 de septiembre, Gimnasia y Tiro de Salta igualó 1-1 frente a All Boys por la fecha 30 de la Primera Nacional. El gol del “Albo” lo marcó Rodrigo Birge a los 29 minutos, mientras que Tomás Assennato empató para los locales a los 88’.

Con este resultado, el equipo dirigido por Fernando Teté Quiroz suma 44 puntos y se ubica en la cuarta posición del Grupo A.

Por la fecha 31, Gimnasia y Tiro recibirá a Arsenal el viernes 12 de septiembre a las 22 en el Gigante del Norte.