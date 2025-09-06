Con gol de Birge, Gimnasia y Tiro empató y mantiene el 4° lugar del Grupo A

Juventud empató en Pergamino y se despide de la pelea por el primer ascenso
Juventud Antoniana empató 0-0 ante Douglas Haig en Pergamino y sus chances de clasificar son prácticamente nulas.
Gimnasia y Tiro empató 1-1 con All Boys en Floresta y permanece cuarto en el Grupo A de la Primera Nacional con 44 puntos.Deportes06/09/2025Ivana Chañi
Ayer, viernes 5 de septiembre, Gimnasia y Tiro de Salta igualó 1-1 frente a All Boys por la fecha 30 de la Primera Nacional. El gol del “Albo” lo marcó Rodrigo Birge a los 29 minutos, mientras que Tomás Assennato empató para los locales a los 88’.
Con este resultado, el equipo dirigido por Fernando Teté Quiroz suma 44 puntos y se ubica en la cuarta posición del Grupo A.
Por la fecha 31, Gimnasia y Tiro recibirá a Arsenal el viernes 12 de septiembre a las 22 en el Gigante del Norte.
Juventud Antoniana empató 0-0 ante Douglas Haig en Pergamino y sus chances de clasificar son prácticamente nulas.
Con la derrota de CADU ante Deportivo Morón, Central Norte confirmó su permanencia en la Primera Nacional para la temporada 2026.
Firmada por el presidente Néstor Grindetti, apunta directamente al titular del fútbol sudamericano tras la descalificación de la Copa Sudamericana.
El presidente de Estudiantes se plantó a favor del conjunto argentino después de que la entidad que dirige el fútbol en el continente lo sacara de la Copa Sudamericana tras los incidentes ante Universidad de Chile.
El músico, símbolo del rock nacional, estuvo presente en el estadio Monumental para ver el partido de Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas.
Tras la goleada de la Selección Argentina por 3-0 ante la Venezuela en el Monumental, Lionel Scaloni, el técnico de la Albiceleste, se mostró muy conforme con sus dirigidos.
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Tres sismos sacudieron la provincia de Salta durante la madrugada del 4 de septiembre de 2025. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) registró los movimientos con magnitudes de 6, 4 y 3.7.
Más de 120 voluntarios instalarán baños químicos, puestos de hidratación y puntos de asistencia médica en la cuesta del Obispo. Buscan reunir al menos 300 fardos de agua para sostener la caminata e insumos para realizar curaciones.
La fiscalía de Impugnación de Salta revirtió el archivo de una causa por presunta extorsión. Un exdirector de ANSES denunció que le exigían entre el 10% y el 5% de su sueldo para financiar la actividad partidaria.
El diputado Esteban Paulón realizó un pedido de informes para conocer la situación que afecta y deja sin documentación a quienes se encuentran fuera del país. El Gobierno asegura que solo se trata de 5 mil casos.