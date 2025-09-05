Este sábado iniciará la Novena del Señor y Virgen del Milagro

Este sábado 6 de septiembre dará inicio el rezo de la Novena en Honor del Señor y Virgen del Milagro.

Según el cronograma, la Catedral estará abierta desde las 6 horas, ya que el primer rezo de la novena será desde las 6:30 horas, repitiendo a las 15:30 horas.

Mientras que a las 17, 20 y 21:30 horas se celebrará la Santa Misa con el rezo de la Novena. Y a las 7, 8, 9 y 10 horas se celebrará Misa sin rezo de Novena.

Esos horarios contarán con la transmisión en vivo desde la Catedral Basílica de Salta.

El lema de este año es: "Camino del Encuentro y la Esperanza". La novena se extenderá hasta el domingo 14 de septiembre inclusive.