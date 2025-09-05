Milagro 2025: Cruz Roja se prepara para recibir y asistir a peregrinos

En ‘No es una tarde cualquiera’ – por Aries – el rector del instituto superior Cruz Roja, filial Salta, Gonzalo Rodríguez, brindó detalles sobre la participación que tendrá la institución en la celebración del Milagro.

“Nosotros comenzamos la cobertura entre el 29 y 30 de agosto. Esta sábado comienza a funcionar el puesto fijo en la intersección de España y Mitre”, indicó.

Recordó que los puestos son para la atención del público en general y que allí se realizarán controles de signos vitales y prestación de primeros auxilios, lavados de pies y curaciones, entre otras prestaciones.

“Este año, a solicitud de la Municipalidad, habilitamos un nuevo puesto en el parque San Martín, al lado de la Casita de los Niños. Allí vamos a tener una carpa sanitaria, se habilita a partir del 11 de setiembre hasta el 15, con atención de 9 a 21 horas”, apuntó Rodríguez.

Por otro lado, indicó que, como todos los años, tendrán participación en la Noche del Peregrino, por lo que el día 14 el puesto de servicios funcionará de 21 a 5 de la madrugada del 15.

“Son 500 estudiantes y más de 90 profesionales los que nos acompañan en esta cobertura sanitaria”, finalizó el directivo.