Milagro 2025: Cruz Roja se prepara para recibir y asistir a peregrinos
La atención comenzará en Mitre y España a partir de este sábado; se abrirán más puestos de atención, incluida una carpa que se montará en el parque San Martín, a la par de la Feria del Milagro.Salta05/09/2025
En ‘No es una tarde cualquiera’ – por Aries – el rector del instituto superior Cruz Roja, filial Salta, Gonzalo Rodríguez, brindó detalles sobre la participación que tendrá la institución en la celebración del Milagro.
“Nosotros comenzamos la cobertura entre el 29 y 30 de agosto. Esta sábado comienza a funcionar el puesto fijo en la intersección de España y Mitre”, indicó.
Recordó que los puestos son para la atención del público en general y que allí se realizarán controles de signos vitales y prestación de primeros auxilios, lavados de pies y curaciones, entre otras prestaciones.
“Este año, a solicitud de la Municipalidad, habilitamos un nuevo puesto en el parque San Martín, al lado de la Casita de los Niños. Allí vamos a tener una carpa sanitaria, se habilita a partir del 11 de setiembre hasta el 15, con atención de 9 a 21 horas”, apuntó Rodríguez.
Por otro lado, indicó que, como todos los años, tendrán participación en la Noche del Peregrino, por lo que el día 14 el puesto de servicios funcionará de 21 a 5 de la madrugada del 15.
“Son 500 estudiantes y más de 90 profesionales los que nos acompañan en esta cobertura sanitaria”, finalizó el directivo.
Lo informó el secretario de Personas Mayores de la provincia, Juan Carlos Villamayor. y detalló que se invertirá un aproximado de 300 millones de pesos en la refacción total del inmueble.
El nuevo edificio de la EET N° 3176 y el decreto oficial de su creación responden a una antigua demanda de la comunidad. La institución ofrece la especialidad de Electromecánica, una formación crucial para cubrir las demandas laborales y productivas de la región.
La Municipalidad invita este domingo 7 de septiembre a disfrutar de una jornada cultural con clases para principiantes y bailarines experimentados, seguida de una milonga al aire libre.
Los “Amigos de los Peregrinos” se preparan para asistir a más de cinco mil personas
Más de 120 voluntarios instalarán baños químicos, puestos de hidratación y puntos de asistencia médica en la cuesta del Obispo. Buscan reunir al menos 300 fardos de agua para sostener la caminata e insumos para realizar curaciones.
Milagro en Salta: Más de 100 animales ya fueron identificados, “los perros no son peregrinos”
La Municipalidad de Salta implementó un operativo especial para proteger a los animales y garantizar que no se unan ni sufran incidentes durante el paso de los peregrinos por sus zonas.
Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Salta: Un sismo de magnitud 6 y dos réplicas se registraron en la madrugada
Tres sismos sacudieron la provincia de Salta durante la madrugada del 4 de septiembre de 2025. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) registró los movimientos con magnitudes de 6, 4 y 3.7.
Grupo MDay y La Docta Partners: La primera inversión inmobiliaria en Salta de un Fondo de EE.UU.
El gobernador Gustavo Sáenz anunció que un fondo de inversión de Estados Unidos desarrollará un proyecto inmobiliario en la capital. Se realizará junto a una firma salteña y representa la primera inversión del fondo en Latinoamérica.
Denunciando “manipulación”, Posadas renunció a la postulación para Defensor del PuebloPolítica04/09/2025
En una nota presentada en el Concejo Deliberante, Matías Posadas denunció “una manipulación del proceso de selección” y apuntó contra el oficialismo.
Boleta Única Papel: Salta ya tiene el modelo definitivo para las Elecciones Nacionales
La Junta Electoral Nacional, distrito Salta, aprobó el modelo definitivo de la Boleta Única de Papel (BUP). El documento se usará en las elecciones nacionales del 26 de octubre de 2025.