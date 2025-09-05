Prevén inversiones para obras de refacción en el hogar de ancianos de Orán

En diálogo con ‘Desafío’ por Aries, el secretario de Personas Mayores, Juan Carlos Villamayor, informó que la provincia invierte en distintas obras para acondicionar distintos hogares de ancianos, con el objetivo de “consolidar un ecosistema saludable para un envejecimiento exitoso”.

En ese sentido detalló que en Orán se invertirá un aproximado de 300 millones de pesos en la refacción total del inmueble. “Una obra que hace décadas que no se hace y que era absolutamente necesaria porque al empezar, nos dimos cuenta que conlleva todo el cambio de los techos, la parte eléctrica, los sanitarios, la estructura estaba ya fallada”, completó.

Por otro lado, señaló que en el hogar de ancianos Las Moras, de la localidad de Chicoana, se puso en funcionamiento dos cisternas inteligentes conectadas a la red de. Así mismo, informó se tramita un nuevo expediente para obra de ampliación del inmueble.

El funcionario recordó, además que la provincia cuenta con las instituciones San José en barrio Pereira Rosa de la Capital y el Santa María en Tartagal, para dar solución habitacional a 42 personas; como así también el Complejo Casa Activa, para actividades recreativas.

“Los hogares de ancianos tienen un estándar de prestaciones superior a las décadas anteriores. Desde que el equipo de trabajo de la Secretaría pudo aprovechar la de la autonomía funcional y un presupuesto autónomo, prudente, pero eficaz, mejoraron muchísimo los hogares”, afirmó.