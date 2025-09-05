La Catedral abrirá desde las 6 horas. Se diagramaron horarios para rezo de novena y celebración de misas con y sin rezo de novena.
Prevén inversiones para obras de refacción en el hogar de ancianos de Orán
Lo informó el secretario de Personas Mayores de la provincia, Juan Carlos Villamayor. y detalló que se invertirá un aproximado de 300 millones de pesos en la refacción total del inmueble.Salta05/09/2025
En diálogo con ‘Desafío’ por Aries, el secretario de Personas Mayores, Juan Carlos Villamayor, informó que la provincia invierte en distintas obras para acondicionar distintos hogares de ancianos, con el objetivo de “consolidar un ecosistema saludable para un envejecimiento exitoso”.
En ese sentido detalló que en Orán se invertirá un aproximado de 300 millones de pesos en la refacción total del inmueble. “Una obra que hace décadas que no se hace y que era absolutamente necesaria porque al empezar, nos dimos cuenta que conlleva todo el cambio de los techos, la parte eléctrica, los sanitarios, la estructura estaba ya fallada”, completó.
Por otro lado, señaló que en el hogar de ancianos Las Moras, de la localidad de Chicoana, se puso en funcionamiento dos cisternas inteligentes conectadas a la red de. Así mismo, informó se tramita un nuevo expediente para obra de ampliación del inmueble.
El funcionario recordó, además que la provincia cuenta con las instituciones San José en barrio Pereira Rosa de la Capital y el Santa María en Tartagal, para dar solución habitacional a 42 personas; como así también el Complejo Casa Activa, para actividades recreativas.
“Los hogares de ancianos tienen un estándar de prestaciones superior a las décadas anteriores. Desde que el equipo de trabajo de la Secretaría pudo aprovechar la de la autonomía funcional y un presupuesto autónomo, prudente, pero eficaz, mejoraron muchísimo los hogares”, afirmó.
La atención comenzará en Mitre y España a partir de este sábado; se abrirán más puestos de atención, incluida una carpa que se montará en el parque San Martín, a la par de la Feria del Milagro.
El nuevo edificio de la EET N° 3176 y el decreto oficial de su creación responden a una antigua demanda de la comunidad. La institución ofrece la especialidad de Electromecánica, una formación crucial para cubrir las demandas laborales y productivas de la región.
La Municipalidad invita este domingo 7 de septiembre a disfrutar de una jornada cultural con clases para principiantes y bailarines experimentados, seguida de una milonga al aire libre.
Los “Amigos de los Peregrinos” se preparan para asistir a más de cinco mil personas
Más de 120 voluntarios instalarán baños químicos, puestos de hidratación y puntos de asistencia médica en la cuesta del Obispo. Buscan reunir al menos 300 fardos de agua para sostener la caminata e insumos para realizar curaciones.
Milagro en Salta: Más de 100 animales ya fueron identificados, “los perros no son peregrinos”
La Municipalidad de Salta implementó un operativo especial para proteger a los animales y garantizar que no se unan ni sufran incidentes durante el paso de los peregrinos por sus zonas.
Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Salta: Un sismo de magnitud 6 y dos réplicas se registraron en la madrugada
Tres sismos sacudieron la provincia de Salta durante la madrugada del 4 de septiembre de 2025. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) registró los movimientos con magnitudes de 6, 4 y 3.7.
Grupo MDay y La Docta Partners: La primera inversión inmobiliaria en Salta de un Fondo de EE.UU.
El gobernador Gustavo Sáenz anunció que un fondo de inversión de Estados Unidos desarrollará un proyecto inmobiliario en la capital. Se realizará junto a una firma salteña y representa la primera inversión del fondo en Latinoamérica.
Denunciando “manipulación”, Posadas renunció a la postulación para Defensor del PuebloPolítica04/09/2025
En una nota presentada en el Concejo Deliberante, Matías Posadas denunció “una manipulación del proceso de selección” y apuntó contra el oficialismo.
Boleta Única Papel: Salta ya tiene el modelo definitivo para las Elecciones Nacionales
La Junta Electoral Nacional, distrito Salta, aprobó el modelo definitivo de la Boleta Única de Papel (BUP). El documento se usará en las elecciones nacionales del 26 de octubre de 2025.