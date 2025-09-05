“La Argenta Típica”: la propuesta tanguera de un músico salteño en España

El cantante guatemalteco alcanzó un récord histórico en Buenos Aires, con todas las entradas vendidas para su tour “Lo que el seco no dijo”.
En diálogo con Aries, el pianista salteño Fernando Herrera relató la experiencia de haber fundado en Madrid la orquesta de tango “La Argenta Típica”, un proyecto que nació en junio de 2024 y que ya tiene un disco listo para presentarse el próximo 7 de septiembre en plataformas digitales.
“Un buen día me desperté pensando en Pappo’s Blues, que decía: una banda con dos bajos suena mejor. Entonces me dije: voy a formar una orquesta de tango con dos contrabajos. Y luego pensé: que tenga tres bandoneones, dos violines, una viola, mi piano y la voz de Jimena. Me propuse que fuera una orquesta potente con arreglos propios, que no se parezca a ninguna y que hagamos bailar hasta a los muertos”, expresó el músico.
Herrera recordó sus primeros pasos en la música en Salta, donde estudió en la Escuela de Música con el maestro Humberto Clark y participó en bandas de rock como Prismatic, Axis y Perro Ciego. “En mi casa siempre se escuchó tango desde muy chiquito. Yo tengo el recuerdo del tango siempre presente, casi genéticamente incorporado”, señaló.
El salteño, que reside en España hace casi 30 años, destacó la vigencia internacional de la música ciudadana. “El tango sobrevive en el mundo gracias a las milongas. En cualquier ciudad de Europa, hasta en el pueblo más pequeño, te podés encontrar una milonga con 50 personas bailando nuestra música. Da igual el idioma, pero ahí están”, afirmó.
La orquesta, integrada por diez músicos y con la particularidad de incluir dos contrabajos, se presentará el 2 de octubre en Café Berlín de Madrid, mientras prepara una gira que los llevará también a Buenos Aires. “Sale en todas las plataformas digitales: Spotify, Apple Music, YouTube y muchas más. La idea es poder viajar pronto a Argentina y presentar el disco allá”, concluyó Herrera.
