Barry Manilow tiene cáncer de pulmón: será operado y suspende sus shows

¿Cuánto recauda Mariah Carey por Navidad? Las impactantes cifras de su clásico de 1994
El clásico navideño "All I Want for Christmas Is You" de Mariah Carey ha vuelto a hacer historia este 25 de diciembre de 2025.
El icónico cantante estadounidense Barry Manilow reveló a través de sus redes sociales que fue diagnosticado con cáncer de pulmón.Cultura & Espectáculos23/12/2025
El cantante Barry Manilow, fue diagnosticado con cáncer de pulmón, por lo que será sometido a una cirugía en los próximos días y intérprete del hit “Copacabana” comunicó su decisión de postergar sus shows hasta recuperarse del todo de la intervención quirúrgica.
A través de una publicación en Instagram, el artista contó que le encontraron una “mancha cancerosa” en el pulmón izquierdo, según supo la Agencia Noticias Argentinas.
En su statement agradeció a sus seguidores por acompañarlos durante su serie de conciertos en el Valley de California. “Acabamos de terminar cinco grandes conciertos navideños en el Teatro McCallum en Palm Desert. Esta es la séptima vez que realizamos estos conciertos benéficos y recaudamos millones para organizaciones sin fines de lucro en todo el Valle de Coachella. Gracias a todos los que compraron entradas y celebraron estas maravillosas organizaciones benéficas”, escribió.
Luego de un chequeo médico después de transitar una bronquitis, su médico de cabecera detecto la existencia de algo inusual en su pulmón. “Como muchos de ustedes saben, recientemente pasé por seis semanas de bronquitis, seguidas de una recaída de otras cinco semanas", señaló.
Asimismo, añadió: "Aunque ya había superado la bronquitis y había vuelto al escenario en el Westgate Las Vegas, mi maravilloso médico ordenó una resonancia magnética solo para asegurarse de que todo estuviera bien. La resonancia magnética descubrió una mancha cancerosa en mi pulmón izquierdo que necesita ser extirpada. Es pura suerte (y un gran médico) que se haya detectado tan temprano. Esa es la buena noticia”.
El artista tomó la decisión de alejarse del escenario por tiempo indefinido hasta recuperarse definitivamente de la extirpación de la mancha cancerosa: “La mala noticia es que ahora que los conciertos navideños de A Gift of Love terminaron, me van a operar para que me quiten la mancha. Los médicos no creen que se haya extendido y me están haciendo pruebas para confirmar su diagnóstico. Así que, eso es todo. Nada de quimioterapia. Nada de radiación. Solo sopa de pollo y repeticiones de I Love Lucy".
“El único seguimiento es un mes para recuperarme y eso significa que tenemos que reprogramar los conciertos de enero en estadios. Lamento mucho que tengas que cambiar tus planes. Al igual que tú, todos esperábamos con ansias los conciertos de enero y odiamos tener que mover todo”, se lamentó.
Con información de Noticias Argentinas
María Sol Messi, la hermana menor de Lionel Messi, sufrió un grave accidente de tránsito en Miami tras descompensarse mientras conducía.
El mediático Matías Alé sufrió un incendio en su vivienda de Nordelta originado por un descuido con unas hornallas eléctricas.
Pese a los 219 estrenos nacionales durante 2025, el cine argentino vive una polarización extrema. Según datos del Incaa, tres películas (Homo Argentum, Mazel Tov y Belén) concentraron el 96% de las entradas vendidas.
El concierto se realizará mañana martes 23 de diciembre, desde las 21, en la Catedral Basílica de Salta, con entrada libre y gratuita.
En el marco del ciclo Salta de Fiesta, el clásico navideño "El Cascanueces" cerró una temporada exitosa con más de 4.600 espectadores en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia.
Desde Asunción del Paraguay se definirieron los cruces de la Fase Preliminar del máximo torneo continental, una instancia clave para los equipos que buscan llegar a la fase de grupos.
En un inesperado anuncio durante un recital en San Pablo, Neymar Jr. volvió a encender la ilusión de los hinchas brasileños de cara al Mundial 2026.
La justicia, bajo las órdenes del fiscal Gustavo Jadur, investiga el femicidio de Nadia Janet Sosa, quien habría sido atacada por su pareja, Franco Ismael Mancalla, antes de que este se suicidara.
Luciano Herrera, el delantero de 29 años que será adquirido por la “Lepra” a cambio de U$S 1 millón por el 80% del pase, el otro 20% restante seguirá siendo de Defensa y Justicia.
Una niña de 2 años, identificada como Isabelle Louise de Sousa Silva, falleció ahogada tras caer de cabeza en un balde con agua en el baño de su casa, en el estado brasileño de Piauí.