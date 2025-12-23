Barry Manilow tiene cáncer de pulmón: será operado y suspende sus shows

El cantante Barry Manilow, fue diagnosticado con cáncer de pulmón, por lo que será sometido a una cirugía en los próximos días y intérprete del hit “Copacabana” comunicó su decisión de postergar sus shows hasta recuperarse del todo de la intervención quirúrgica.

A través de una publicación en Instagram, el artista contó que le encontraron una “mancha cancerosa” en el pulmón izquierdo, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

En su statement agradeció a sus seguidores por acompañarlos durante su serie de conciertos en el Valley de California. “Acabamos de terminar cinco grandes conciertos navideños en el Teatro McCallum en Palm Desert. Esta es la séptima vez que realizamos estos conciertos benéficos y recaudamos millones para organizaciones sin fines de lucro en todo el Valle de Coachella. Gracias a todos los que compraron entradas y celebraron estas maravillosas organizaciones benéficas”, escribió.

Luego de un chequeo médico después de transitar una bronquitis, su médico de cabecera detecto la existencia de algo inusual en su pulmón. “Como muchos de ustedes saben, recientemente pasé por seis semanas de bronquitis, seguidas de una recaída de otras cinco semanas", señaló.

Asimismo, añadió: "Aunque ya había superado la bronquitis y había vuelto al escenario en el Westgate Las Vegas, mi maravilloso médico ordenó una resonancia magnética solo para asegurarse de que todo estuviera bien. La resonancia magnética descubrió una mancha cancerosa en mi pulmón izquierdo que necesita ser extirpada. Es pura suerte (y un gran médico) que se haya detectado tan temprano. Esa es la buena noticia”.

La decisión de Barry Manilow después de ser diagnosticado con cáncer

El artista tomó la decisión de alejarse del escenario por tiempo indefinido hasta recuperarse definitivamente de la extirpación de la mancha cancerosa: “La mala noticia es que ahora que los conciertos navideños de A Gift of Love terminaron, me van a operar para que me quiten la mancha. Los médicos no creen que se haya extendido y me están haciendo pruebas para confirmar su diagnóstico. Así que, eso es todo. Nada de quimioterapia. Nada de radiación. Solo sopa de pollo y repeticiones de I Love Lucy".

“El único seguimiento es un mes para recuperarme y eso significa que tenemos que reprogramar los conciertos de enero en estadios. Lamento mucho que tengas que cambiar tus planes. Al igual que tú, todos esperábamos con ansias los conciertos de enero y odiamos tener que mover todo”, se lamentó.

Con información de Noticias Argentinas