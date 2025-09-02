Las imágenes peregrinas visitan la zona sureste

La Catedral de Salta comunicó, a través de su cuenta oficial en Facebook, que este jueves 4 de septiembre se realizará un recorrido especial de las imágenes peregrinas del Señor y la Virgen del Milagro por la zona sureste de la ciudad. La visita, que comenzará a las 9 de la mañana, busca llevar la bendición de los patronos a los barrios.

El itinerario de las imágenes iniciará en la parroquia Nuestra Señora de Itatí y continuará por diversas comunidades y centros de salud, entre ellos:

Vicaría San Francisco Solano

Parroquia María Reina de la Paz

Vicaría San Benito

Vicaría Sagrado Corazón de Jesús

Vicaría Nuestra Señora de Luján

Parroquia Santa Rosa de Lima

Hospital San Bernardo

Hospital Oñativia

El recorrido culminará en la Iglesia Catedral Basílica. La Catedral invita a los vecinos a unirse a esta visita con devoción y oración. Además, se podrá seguir la transmisión en vivo a través del canal de YouTube y la página de Facebook oficiales de la Catedral de Salta.