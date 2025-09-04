Durante el Milagro, reubicarán perros callejeros del microcentro de Salta

Con la llegada masiva de peregrinos a Salta por la celebración del Milagro, la asociación Callejeritos puso en marcha su tradicional campaña para reubicar a los perros callejeros del microcentro de la ciudad y evitar inconvenientes tanto para los animales como para los visitantes.

Por Aries, Fernanda Ahumada, integrante de la organización, explicó que este año se está trabajando con alrededor de 20 perros que se encuentran en la Plaza 9 de Julio, Plaza Belgrano, la Legislatura y la zona del Cerro San Bernardo. “La idea es que familias o hogares puedan adoptar a los perritos de manera temporal, desde el 6 hasta el día siguiente de la fiesta”, señaló.

Los perros trasladados reciben alimento, descansan en sus “cuchitas”, están vacunados y tratados para evitar molestias gastrointestinales. La organización invita a quienes quieran sumarse a la iniciativa comunicarse al instagram, ya que aun restan por ubicar callejeritos, o a acercarse a la feria que se realiza los martes y jueves en Alvarado 436, frente a la escuela Sarmiento, donde también se reciben donaciones.

Ahumada recordó la importancia de dejar a los perros en casa durante las peregrinaciones y destacó la labor de los refugios locales, que brindan cuidado y atención a los animales que llegan cansados o extraviados. “Son perros adultos que también merecen una oportunidad de ser adoptados y cuidados”, agregó, remarcando también la importancia de la adopción responsable.