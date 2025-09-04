Cayó una banda narco en Salta: Gendarmería halló 417 kilos de cocaína en neumáticos

Gendarmería desarticuló una red de narcotráfico y confiscó 417 kilos de cocaína que transportaban en neumáticos. Un operativo en la Ruta Nacional 34, a la altura de Senda Hachada, permitió detener a ocho personas, parte de una organización narco criminal.

Tras tres meses de investigación, los gendarmes detectaron la maniobra de la banda: una camioneta ingresaba la droga a la provincia, otro vehículo cumplía la función de “puntero” y, por último, un camión transportaba el cargamento.

La droga fue descubierta gracias a un can detector de narcóticos, que marcó la presencia de estupefacientes en las ruedas de auxilio y las duales del camión. Al abrir los neumáticos, los efectivos hallaron paquetes rectangulares con cocaína.

El operativo culminó con siete allanamientos en Salta y Santiago del Estero. En ellos, la Justicia incautó una camioneta, un revólver, teléfonos satelitales y documentación de interés para la causa.