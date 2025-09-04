Cayó una banda narco en Salta: Gendarmería halló 417 kilos de cocaína en neumáticos

Hogar de Noche de Salta: termina el alojamiento temporal, pero no los servicios
El subsecretario de Inclusión Social Juan Pablo Linares destacó la ocupación récord del espacio y confirmó que seguirá ofreciendo duchas y asistencia solidaria.
Gendarmería incautó un cargamento de 417 kilos de cocaína que una banda narco intentó trasladar por la ruta 34. Ocho personas fueron detenidas en un operativo que desarticuló una compleja logística de narcotráfico.Salta04/09/2025Ivana Chañi
Gendarmería desarticuló una red de narcotráfico y confiscó 417 kilos de cocaína que transportaban en neumáticos. Un operativo en la Ruta Nacional 34, a la altura de Senda Hachada, permitió detener a ocho personas, parte de una organización narco criminal.
Tras tres meses de investigación, los gendarmes detectaron la maniobra de la banda: una camioneta ingresaba la droga a la provincia, otro vehículo cumplía la función de “puntero” y, por último, un camión transportaba el cargamento.
La droga fue descubierta gracias a un can detector de narcóticos, que marcó la presencia de estupefacientes en las ruedas de auxilio y las duales del camión. Al abrir los neumáticos, los efectivos hallaron paquetes rectangulares con cocaína.
El operativo culminó con siete allanamientos en Salta y Santiago del Estero. En ellos, la Justicia incautó una camioneta, un revólver, teléfonos satelitales y documentación de interés para la causa.
El director de Vialidad Provincial, Gonzalo Macedo, indicó que la Circunvalación Noroeste aún no fue habilitada de manera provisoria debido a trabajos pendientes.
El gobernador inaugura la construcción de la autopista del Valle de Lerma, una obra de 22 kilómetros financiada íntegramente por la provincia a través de un fideicomiso.
Durante 125 días brindó resguardo, abrigo y atención integral a personas en situación de calle mediante un trabajo articulado y con una ocupación de mas de 6.900 plazas. Este viernes finaliza la temporada 2025.
El presidente de la Cámara de la Minería de Salta explicó las causas de la reducción del empleo minero y proyectó un repunte con nuevos proyectos.
El titular de la Cámara de la Minería de Salta resaltó la relevancia del proyecto de cobre Taca Taca y pidió responsabilidad en el análisis de su impacto.
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
La periodista Ana Brizuela, dialogó con Aries sobre la existencia de millones de explosivos enterrados por YPF en el norte de Salta entre los años ‘70 y ‘80. Advirtió que se trata de un “riesgo civil” y recordó casos de muertes y mutilaciones.
El expresidente de la Cámara de Empresarios de Tartagal será uno de los pocos seleccionados en todo el mundo y, tras su capacitación, apunta a aplicar Inteligencia Artificial en el país.
En la Provincia advierten que no están dadas las condiciones para albergar el evento. La pelea por los votos y el territorio después de los incidentes en Lomas de Zamora.
El fiscal de Estado, Agustín Pérez Alsina, brindó detalles sobre la presentación de una acción de amparo contra el Estado Nacional y ANDIS por la suspensión de pensiones por invalidez. Se formalizaría entre el viernes 5 y lunes 8 de septiembre.