Cayó una banda narco en Salta: Gendarmería halló 417 kilos de cocaína en neumáticos

Gendarmería incautó un cargamento de 417 kilos de cocaína que una banda narco intentó trasladar por la ruta 34. Ocho personas fueron detenidas en un operativo que desarticuló una compleja logística de narcotráfico.

Salta04/09/2025Ivana ChañiIvana Chañi

Gendarmería desarticuló una red de narcotráfico y confiscó 417 kilos de cocaína que transportaban en neumáticos. Un operativo en la Ruta Nacional 34, a la altura de Senda Hachada, permitió detener a ocho personas, parte de una organización narco criminal.

Tras tres meses de investigación, los gendarmes detectaron la maniobra de la banda: una camioneta ingresaba la droga a la provincia, otro vehículo cumplía la función de “puntero” y, por último, un camión transportaba el cargamento.

La droga fue descubierta gracias a un can detector de narcóticos, que marcó la presencia de estupefacientes en las ruedas de auxilio y las duales del camión. Al abrir los neumáticos, los efectivos hallaron paquetes rectangulares con cocaína.

El operativo culminó con siete allanamientos en Salta y Santiago del Estero. En ellos, la Justicia incautó una camioneta, un revólver, teléfonos satelitales y documentación de interés para la causa.

