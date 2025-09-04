Este jueves se podrían definir todos los clasificados directos y la selección que irá al Repechaje.
La inesperada confesión de Messi que enloqueció a los hinchas de River
Iván Tapia, capitán de Barracas Central, reveló una charla que tuvo con el capitán de la Selección Argentina y sorprendió al dar algunos detalles.Deportes04/09/2025
En la previa del partido entre la Selección Argentina y Venezuela, correspondiente a una nueva fecha de Eliminatorias Sudamericanas, Lionel Messi volvió a ser el centro de atención, pero esta vez no fue por ser su último duelo en el país con la camiseta Albiceleste, sino por una situación que vivió fuera de la cancha y que revolucionó a los hinchas de River.
Es que en las últimas horas, Iván Tapia, reveló una conversación que tuvo con el crack rosarino y contó que sigue de cerca lo que ocurre en la Liga Profesional. El encuentro entre el jugador de Barracas Central y Messi se dio en una visita personal del hijo del Chiqui al Diez.
“Me dijo: ‘Vení a saludarme’. Estaba sentado en el banco, me pidió que me quedara y hablamos un rato. Ese momento fue impresionante y habla de lo grande que es”, contó el jugador del Guapo en diálogo con ESPN.
Acto seguido, comentó la referencia que hizo Lionel sobre el Millonario. “Charlamos de todo. Yo no sabía que miraba nuestro fútbol y me sorprendió porque me habló del partido de River contra Platense, en el Monumental cuando River quedó eliminado”, detalló Tapia, sobre el duelo en el que el Calamar avanzó tras ganar la tanda de penales.
Como era de esperarse, las redes sociales estallaron y los hinchas del club de Núñez no dudaron en comenzar a dejar todo tipo de comentarios al respecto. Además, Tapia contó que el capitán de la Scaloneta también mencionó a otros equipos del torneo local como Riestra, destacando cómo logran complicar a los rivales. “Eso me marcó, porque demuestra que está al tanto de todo lo que pasa”, agregó.
Luego, sumó: "Me dijo: ‘Mirá Platense, tiene que meterle porque cualquiera puede llegar. Mirá Riestra cómo complica los partidos’. Me llamó mucho la atención porque el tipo puede estar haciendo otra cosa y mira nuestro fútbol. Eso habla de lo enorme que es”.
Con información de Minuto Uno
A qué hora juega la selección argentina vs Venezuela, el último partido de Eliminatorias de MessiDeportes04/09/2025
Se enfrentan en el Monumental por la fecha 17 de la clasificación de CONMEBOL para el Mundial 2026. La Vinotinto se juega su plaza a la Copa del Mundo. Las probables alineaciones de Lionel Scaloni y Fernando Batista.
La exclusión del ídolo brasileño generó revuelo y el propio técnico italiano explicó por qué lo dejó afuera de la convocatoria.
FIFA puso a la venta las entradas del Mundial 2026 y los precios generaron polémicaDeportes04/09/2025
Las entradas para la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá ya tienen fecha de venta, pero los altos costos provocaron reacciones en redes sociales.
El técnico campeón del mundo habló en conferencia de prensa este miércoles, previo al partido del jueves ante Venezuela, a las 20.30 en el Monumental.
El jueves se disputará la decimoséptima jornada de las clasificatorias y son tres los combinados que aspiran a sacar su pasaje a la Copa del Mundo.
