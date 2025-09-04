A qué hora juega la selección argentina vs Venezuela, el último partido de Eliminatorias de Messi

Este jueves desde las 20:30 la selección argentina enfrentará a su par de Venezuela en el estadio Monumental por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026. Dónde ver el partido en vivo online y por TV y las probables formaciones de Lionel Scaloni y Fernando Batista.

Dónde ver Argentina vs Venezuela en vivo online y por TV



El partido será televisado por TyC Sports y transmitido a través de TyC Sports Play. La señal televisiva se puede sintonizar mediante plataformas de streaming como DGO, Flow y Telecentro Play, entre otras.

La probable formación de Argentina vs Venezuela

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Nicolas Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez o Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Rafael Romo; Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi, Jon Aramburu, Miguel Navarro; José Martínez, Jefferson Savarino, Telasco Segovia, Yeferson Soteldo; Josef Martínez y Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.

Con información de TyC Sports