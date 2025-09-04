Este jueves se podrían definir todos los clasificados directos y la selección que irá al Repechaje.
A qué hora juega la selección argentina vs Venezuela, el último partido de Eliminatorias de Messi
Se enfrentan en el Monumental por la fecha 17 de la clasificación de CONMEBOL para el Mundial 2026. La Vinotinto se juega su plaza a la Copa del Mundo. Las probables alineaciones de Lionel Scaloni y Fernando Batista.Deportes04/09/2025
Este jueves desde las 20:30 la selección argentina enfrentará a su par de Venezuela en el estadio Monumental por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026. Dónde ver el partido en vivo online y por TV y las probables formaciones de Lionel Scaloni y Fernando Batista.
Dónde ver Argentina vs Venezuela en vivo online y por TV
El partido será televisado por TyC Sports y transmitido a través de TyC Sports Play. La señal televisiva se puede sintonizar mediante plataformas de streaming como DGO, Flow y Telecentro Play, entre otras.
La probable formación de Argentina vs Venezuela
Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Nicolas Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez o Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.
Rafael Romo; Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi, Jon Aramburu, Miguel Navarro; José Martínez, Jefferson Savarino, Telasco Segovia, Yeferson Soteldo; Josef Martínez y Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.
Con información de TyC Sports
