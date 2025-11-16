El equipo mendocino terminó penúltimo en la tabla anual con 29 puntos, y desciende junto a San Martín de San Juan. Deportivo Riestra celebra, ya que el empate le asegura prácticamente su debut histórico en la Copa Sudamericana 2026.
FIFA crea listas negras para impedir entradas a ciberacosadores
El organismo anunció la creación de listas negras para bloquear la venta de entradas a estadios a quienes acosen a jugadores o árbitros en redes. La FIFA denunció a once personas este año y afirmó haber detectado más de 65.000 publicaciones ofensivas desde 2022.Deportes16/11/2025
La FIFA ha elaborado listas negras con personas que han incurrido en ciberacoso en las redes sociales con el fin de que no compren entradas para acceder a los estadios de fútbol en sus competiciones. El organismo que dirige Gianni Infantino ha facilitado esta información este domingo con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Tolerancia, en el que ha subrayado su compromiso de proteger a los futbolistas, entrenadores y árbitros de mensajes racistas, discriminatorios o amenazantes durante la celebración de competiciones importantes, señala la FIFA en un comunicado.
En él, afirma que en lo que va de año ha denunciado a once personas por conductas ofensivas en Argentina, Brasil, España, Estados Unidos, Francia, Polonia y Reino Unido, de las que no aporta más detalles al marte de sus países de procedencia. Uno de los casos fue remitido a Interpol y, los otros, a las federaciones locales para que tomaran medidas. La FIFA explica que incluirá en su lista negra a las personas identificadas como responsables de "comportamiento altamente abusivo".
Más de 65.000 publicaciones ofensivas denunciadas
En su respuesta a los delitos de odio, el máximo organismo del fútbol asegura haber detectado, a través de su Servicio de Protección en Redes Sociales (SMPS), más de 30.000 publicaciones ofensivas en las distintas redes sociales y haber mejorado su servicio de protección a jugadores, equipos y árbitros en las competiciones de la FIFA. Desde la puesta en marcha de este servicio en 2022, se han denunciado más de 65.000 publicaciones ofensivas en las plataformas sociales, de las que más de 30.000 han sido este año.
El SMPS utiliza una combinación de tecnología y moderación humana para detectar, filtrar y bloquear mensajes racistas, discriminatorios o amenazantes, protegiendo a los seguidores de los jugadores contra la exposición a contenido abusivo.
Pico durante el Mundial
En el pasado Mundial de Clubes, celebrado en Estados Unidos, el servicio de la FIFA de protección en las redes sociales supervisó 2.401 cuentas activas de cinco plataformas en redes sociales que incluían jugadores, entrenadores, equipos y árbitros participantes. Se examinaron en total 5,9 millones de publicaciones, de las que 179.517 se sometieron a revisión, y se denunciaron 20.587 ante las plataformas pertinentes.
"Quiero dejar muy claro que el fútbol debe ser un espacio seguro e inclusivo en el terreno de juego, en las gradas y en las redes sociales. Nuestro mensaje es claro: el abuso no tiene cabida en nuestro deporte, y seguiremos colaborando con nuestras federaciones miembro, las confederaciones y las fuerzas del orden para exigir responsabilidades a los infractores. Son conductas que no tienen cabida en el fútbol ni en la sociedad", remarca Infantino en el comunicado.
Con información de efe, reuters
San Martín de San Juan perdió 4-2 como visitante ante Aldosivi de Mar del Plata en la última fecha del Torneo Clausura y concretó su descenso a la Primera Nacional.
Independiente finalizó su participación en el Torneo Clausura con un triunfo clave 1-0 ante Rosario Central, cortando el invicto del "Canalla". El gol de Gabriel Ávalos en el primer tiempo le dio los tres puntos al "Rojo".
Con el número 2918 en la categoría Pro UTV FI, los Olmedo y su equipo largaron en el puesto 25 y mil millas después (1.600 kilómetros), se quedaron con el tercer lugar solo por detrás de Phil Burton y Karen Wells.
Regresa ´Bebote´ Álvarez: Tensión por la disputa de la barra de Independiente ante Rosario CentralDeportes15/11/2025
El exlíder de la barra de Independiente, Pablo ´Bebote´ Álvarez, anunció su regreso al estadio esta noche ante Rosario Central, buscando recuperar el control de la hinchada.
El FC Barcelona prepara un plan detallado para fichar a Julián Álvarez (Atlético de Madrid) como reemplazo de Robert Lewandowski, cuya salida es clave para liberar 40 millones de euros en el ‘fair play’ financiero.
Oasis vuelve a Argentina con dos shows en River y un guiño especial para sus fansCultura & Espectáculos12/11/2025
La banda británica se presentará el 15 y 16 de noviembre en el Monumental, en el marco de su gira Live ’25. En la previa, los Gallagher homenajearon al público argentino con afiches de sus recitales históricos.
Iron Mountain, empresa estadounidense dedicada al almacenamiento de documentos sensibles, es una de las firmas afectadas por el incendio en el Polo Industrial de Ezeiza, donde guardaba "documentos de la administración pública".
El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) confirmó que cinco o seis empresas fueron alcanzadas por el fuego en Ezeiza, entre ellas Chemotécnica e Iron Mountain.
Epidemia en Cuba: Estiman que cerca del 30% de la población se infectó con dengue o chikungunyaEl Mundo15/11/2025
La epidemia ha provocado la cancelación de actividades clave como partidos de la Serie Nacional de Béisbol y funciones del Ballet Nacional.