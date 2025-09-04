El llamado “número dos” del chavismo arremetió contra la líder opositora de Venezuela y advirtió que, si Washington intensifica su ofensiva antidrogas en el Caribe, el régimen responderá con represalias.
Al menos 15 muertos y varios heridos tras descarrilar el funicular Gloria en Lisboa
El famoso transporte turístico sufrió un accidente cerca de la avenida de la Libertad; cinco pasajeros permanecen en estado grave.El Mundo04/09/2025
Al menos 15 personas murieron tras descarrilarse el funicular Gloria de Lisboa. Además, cinco pasajeros se encuentran gravemente heridos.
Imágenes del lugar muestran el funicular, similar a un tranvía, que transporta pasajeros por una ladera de la capital portuguesa, completamente destruido, mientras los servicios de emergencia rescatan personas entre los escombros
En un comunicado, el presidente Marcelo Rebelo de Sousa lamentó el accidente y expresó su “esperanza de que las autoridades pronto determinen las causas del siniestro”.
La tragedia dejó un balance provisorio de 15 muertos y 18 heridos, de los cuales cinco en grave estado, , informó un responsable de los servicios de emergencia.
Cómo fue la tragedia
Todas las víctimas han sido retiradas de los escombros del accidente, indicó Tiago Augusto, responsable del servicio de urgencias médicas (Inem). Según dijo, entre las personas afectadas se encontraban extranjeros, aunque no pudo precisar su nacionalidad.
El accidente se produjo a las 18:05 locales cerca de la avenida de la Libertad cuando descarriló el vagón del famoso funicular de la Gloria, que conecta la plaza de Rossio con los barrios de Bairro Alto y Príncipe Real.
Las imágenes difundidas por las televisiones locales mostraban el importante dispositivo montado por los bomberos, la policía y los servicios de emergencia médica en medio de la inclinada calle donde se encontraba el vehículo, volcado y muy dañado.
El funicular, con capacidad para unos 40 pasajeros, es un medio de transporte muy apreciado por los numerosos turistas que visitan la capital portuguesa.
Es “una tragedia que nunca había ocurrido en nuestra ciudad”, declaró el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas. Una testigo declaró a la cadena SIC que había visto el vehículo descender “a toda velocidad” la empinada pendiente por la que circula a diario antes de chocar contra un edificio.
“Chocó contra un edificio con una fuerza brutal y se derrumbó como una caja de cartón, no tenía frenos”, contó.
El coche situado en la parte baja de la línea no resultó dañado, pero CNN Portugal informó que los pasajeros tuvieron que saltar por las ventanas cuando ocurrió el incidente.
Con información de TN
Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Explosivos de YPF: Se estima más de ocho millones abandonados en el norte salteño
La periodista Ana Brizuela, dialogó con Aries sobre la existencia de millones de explosivos enterrados por YPF en el norte de Salta entre los años ‘70 y ‘80. Advirtió que se trata de un “riesgo civil” y recordó casos de muertes y mutilaciones.
Tartagalense seleccionado entre 90.000 aspirantes para una beca en Reino Unido
El expresidente de la Cámara de Empresarios de Tartagal será uno de los pocos seleccionados en todo el mundo y, tras su capacitación, apunta a aplicar Inteligencia Artificial en el país.
Milei cierra campaña en Moreno con un operativo de 500 militantes y fuerzas federalesPolítica03/09/2025
En la Provincia advierten que no están dadas las condiciones para albergar el evento. La pelea por los votos y el territorio después de los incidentes en Lomas de Zamora.
Acción de amparo para personas con discapacidad: “Se estableció un sistema que no fue el más eficiente”Salta03/09/2025
El fiscal de Estado, Agustín Pérez Alsina, brindó detalles sobre la presentación de una acción de amparo contra el Estado Nacional y ANDIS por la suspensión de pensiones por invalidez. Se formalizaría entre el viernes 5 y lunes 8 de septiembre.