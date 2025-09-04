Al menos 15 muertos y varios heridos tras descarrilar el funicular Gloria en Lisboa

Al menos 15 personas murieron tras descarrilarse el funicular Gloria de Lisboa. Además, cinco pasajeros se encuentran gravemente heridos.

Imágenes del lugar muestran el funicular, similar a un tranvía, que transporta pasajeros por una ladera de la capital portuguesa, completamente destruido, mientras los servicios de emergencia rescatan personas entre los escombros

En un comunicado, el presidente Marcelo Rebelo de Sousa lamentó el accidente y expresó su “esperanza de que las autoridades pronto determinen las causas del siniestro”.

La tragedia dejó un balance provisorio de 15 muertos y 18 heridos, de los cuales cinco en grave estado, , informó un responsable de los servicios de emergencia.

Cómo fue la tragedia

Todas las víctimas han sido retiradas de los escombros del accidente, indicó Tiago Augusto, responsable del servicio de urgencias médicas (Inem). Según dijo, entre las personas afectadas se encontraban extranjeros, aunque no pudo precisar su nacionalidad.

El accidente se produjo a las 18:05 locales cerca de la avenida de la Libertad cuando descarriló el vagón del famoso funicular de la Gloria, que conecta la plaza de Rossio con los barrios de Bairro Alto y Príncipe Real.

Las imágenes difundidas por las televisiones locales mostraban el importante dispositivo montado por los bomberos, la policía y los servicios de emergencia médica en medio de la inclinada calle donde se encontraba el vehículo, volcado y muy dañado.

El funicular, con capacidad para unos 40 pasajeros, es un medio de transporte muy apreciado por los numerosos turistas que visitan la capital portuguesa.

Es “una tragedia que nunca había ocurrido en nuestra ciudad”, declaró el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas. Una testigo declaró a la cadena SIC que había visto el vehículo descender “a toda velocidad” la empinada pendiente por la que circula a diario antes de chocar contra un edificio.

“Chocó contra un edificio con una fuerza brutal y se derrumbó como una caja de cartón, no tenía frenos”, contó.

El coche situado en la parte baja de la línea no resultó dañado, pero CNN Portugal informó que los pasajeros tuvieron que saltar por las ventanas cuando ocurrió el incidente.

Con información de TN