El llamado “número dos” del chavismo arremetió contra la líder opositora de Venezuela y advirtió que, si Washington intensifica su ofensiva antidrogas en el Caribe, el régimen responderá con represalias.
Trump ordenó ataques a cárteles de Venezuela tras destruir embarcación en el Caribe
El Pentágono confirmó la muerte de 11 narcotraficantes y asegura que la ofensiva busca frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.El Mundo04/09/2025
El Gobierno de Donald Trump aseguró este miércoles que volverá a atacar militarmente a los cárteles de la droga, como ya hizo con la lancha que destruyó este martes en aguas del mar Caribe proveniente, según afirmó, de Venezuela. En tanto, el Pentágono dijo que esto es solo el comienzo de una operación militar más amplia.
“Lo que les detendrá es hacerlos explotar y deshacerse de ellos”, aseguró el secretario de Estado, Marco Rubio, un día después de confirmar el ataque en el sur del mar Caribe contra una lancha supuestamente vinculada al Tren de Aragua.
Como otros miembros de su gobierno, Rubio defendió la necesidad de llevar a cabo ese golpe contra la embarcación porque, según aseguró, se dirigía a su país.
“La lancha de narcotraficantes se dirigía hacia Estados Unidos. Y en lugar de interceptarla, por órdenes del presidente, se actuó”, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense durante su viaje a México.
“Se dirigía hacia EE.UU. para inundar nuestro país con veneno”, añadió.
El Pentágono advirtió que EE.UU pasará a la ofensiva
El líder del Pentágono, Pete Hegseth, aseguró desde Washington que Trump “está dispuesto a pasar a la ofensiva de maneras que otros no lo han hecho antes y enviar así una señal clara al Tren de Aragua, el Cártel de los Soles y otros que emanan de Venezuela”.
Según explicó, los 11 supuestos “narcoterroristas” que iban a bordo de la lancha murieron en el ataque con proyectiles. No obstante, aún no se revelaron sus identidades o los detalles del cargamento que transportaba la pequeña lancha, un tipo de transporte que en el pasado ha sido intervenido y no atacado como objetivo militar.
“(Los narcos) no lo volverán a hacer”, afirmó.
Trump divulgó el martes el video con las imágenes del supuesto ataque, pero el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que fue hecho con Inteligencia Artificial.
Donald Trump: “No vamos a tolerarlo más”
Por su parte, el presidente Donald Trump se mostró confiado con el mensaje lanzado con el golpe militar y aseguró que el ataque detendrá el tráfico de drogas hacia su país.
“No lo volverán a hacer. Y creo que muchos otros muchos tampoco lo harán (transportar drogas). Cuando vean ese video, van a decir: ‘Mejor no hacemos esto’”, aseguró.
El mandatario explicó que inició esta guerra contra los cárteles porque debe “proteger” a su país: “No vamos a tolerarlo más. Venezuela es uno de los peores actores en todo el grupo”.
Además, acusó a Venezuela de haber creado un “tremendo problema” a Washington no solo con el tráfico de drogas, sino también por la inmigración irregular y dijo que no “lo van a tolerar más”.
La narrativa contra Venezuela, que protagonizó el discurso antiinmigrante de Trump en la campaña electoral de 2024, se ha mantenido como justificación para utilizar leyes de emergencia para expulsar a inmigrantes indocumentados y ahora para desplegar una imponente armada cerca de aguas del país andino.
Con información de EFE
La llegada de Isaac Herzog al Palacio Apostólico generó un fuerte despliegue policial y restricciones en la plaza de San Pedro.
El expresidente brasileño enfrenta un juicio por golpismo y presunto plan de magnicidio, mientras sus abogados comparan el caso con el histórico error judicial del caso Dreyfus.
Al menos 15 muertos y varios heridos tras descarrilar el funicular Gloria en LisboaEl Mundo04/09/2025
El famoso transporte turístico sufrió un accidente cerca de la avenida de la Libertad; cinco pasajeros permanecen en estado grave.
Más de 21.000 niños quedaron discapacitados en Gaza tras casi dos años de conflictoEl Mundo04/09/2025
El Comité de la ONU alertó sobre la grave situación de los menores heridos y la inaccesibilidad de las evacuaciones para personas con discapacidad.
Ciudadanos de Israel se manifestaron este miércoles en la vía pública contra la convocatoria de la gestión de Benjamín Netanyahu de miles de reservistas para una nueva ofensiva en Gaza.
Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Explosivos de YPF: Se estima más de ocho millones abandonados en el norte salteño
La periodista Ana Brizuela, dialogó con Aries sobre la existencia de millones de explosivos enterrados por YPF en el norte de Salta entre los años ‘70 y ‘80. Advirtió que se trata de un “riesgo civil” y recordó casos de muertes y mutilaciones.
Tartagalense seleccionado entre 90.000 aspirantes para una beca en Reino Unido
El expresidente de la Cámara de Empresarios de Tartagal será uno de los pocos seleccionados en todo el mundo y, tras su capacitación, apunta a aplicar Inteligencia Artificial en el país.
Milei cierra campaña en Moreno con un operativo de 500 militantes y fuerzas federalesPolítica03/09/2025
En la Provincia advierten que no están dadas las condiciones para albergar el evento. La pelea por los votos y el territorio después de los incidentes en Lomas de Zamora.
Acción de amparo para personas con discapacidad: “Se estableció un sistema que no fue el más eficiente”Salta03/09/2025
El fiscal de Estado, Agustín Pérez Alsina, brindó detalles sobre la presentación de una acción de amparo contra el Estado Nacional y ANDIS por la suspensión de pensiones por invalidez. Se formalizaría entre el viernes 5 y lunes 8 de septiembre.