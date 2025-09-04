El llamado “número dos” del chavismo arremetió contra la líder opositora de Venezuela y advirtió que, si Washington intensifica su ofensiva antidrogas en el Caribe, el régimen responderá con represalias.
El presidente de Israel se reunió con el papa León XIV
La llegada de Isaac Herzog al Palacio Apostólico generó un fuerte despliegue policial y restricciones en la plaza de San Pedro.El Mundo04/09/2025
El papa León XIV se reunió este jueves con el presidente israelí Isaac Herzog, mientras Israel sigue adelante con una ofensiva planeada en Gaza y el Vaticano insta a un cese del fuego inmediato y el regreso de los rehenes tomados por Hamas.
La comitiva de Herzog llegó al Palacio Apostólico y el presidente fue escoltado a través de los salones adornados con frescos junto a una falange de guardias suizos.
La oficina de Herzog dijo antes de la reunión que se esperaba que las conversaciones se centraran en los esfuerzos para liberar a los rehenes, combatir el antisemitismo a nivel mundial y salvaguardar a las comunidades cristianas en el Medio Oriente.
El comunicado indicó que la visita al Vaticano se produjo “por invitación del Papa”. El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, lo desmintió, insinuando que Herzog había solicitado la reunión.
“Es práctica de la Santa Sede conceder audiencias a los jefes de Estado y de gobierno, pero no extenderles invitaciones”, afirmó Bruni en un comunicado el martes.
El papel de Herzog como presidente israelí es en gran medida protocolario. Exlíder del Partido Laborista, ha hecho un llamado a la unidad y al compromiso desde que asumió el cargo.
Hamás tomó 251 rehenes el 7 de octubre de 2023, en el ataque que también causó la muerte de unas 1200 personas y desencadenó la guerra. La mayoría de los rehenes fueron liberados durante ceses del fuego previos u otros acuerdos. Israel ha rescatado con vida a ocho rehenes. De los 50 que aún permanecen en Gaza, las autoridades israelíes creen que unos 20 siguen con vida.
El Vaticano ha intentado mantener su tradición de neutralidad diplomática durante toda la guerra, pidiendo el regreso de los rehenes y denunciando los ataques de Israel contra civiles en Gaza.
Sin embargo, el papa Francisco fue más allá, calificando los ataques de Israel en Gaza de “inmorales” y desproporcionados, y exigiendo una investigación para determinar si constituyeron genocidio. Israel ha negado la acusación de genocidio, afirmando que solo ataca a militantes y que toma medidas para proteger a los civiles. Culpa a Hamas de las muertes de civiles porque los militantes operan en zonas densamente pobladas.
León, quien fue elegido el primer papa estadounidense de la historia en mayo tras la muerte de Francisco, ha mantenido la línea dura de Francisco. Ha pedido la liberación de los rehenes, pero exigió a Israel que detenga el “castigo colectivo” y el desplazamiento forzado de los palestinos en Gaza.
La semana pasada, el ex misionero de 69 años pidió un alto el fuego permanente, la entrada segura de la ayuda humanitaria y que se respete plenamente el derecho humanitario.
La visita del mandatario israelí ha provocado una gran concentración de turistas en los alrededores de la plaza de San Pedro, ya que han sido cerrados los principales accesos a la plaza de San Pedro debido a las medidas de seguridad.
Con información de AP y EFE
El expresidente brasileño enfrenta un juicio por golpismo y presunto plan de magnicidio, mientras sus abogados comparan el caso con el histórico error judicial del caso Dreyfus.
Trump ordenó ataques a cárteles de Venezuela tras destruir embarcación en el CaribeEl Mundo04/09/2025
El Pentágono confirmó la muerte de 11 narcotraficantes y asegura que la ofensiva busca frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
Al menos 15 muertos y varios heridos tras descarrilar el funicular Gloria en LisboaEl Mundo04/09/2025
El famoso transporte turístico sufrió un accidente cerca de la avenida de la Libertad; cinco pasajeros permanecen en estado grave.
Más de 21.000 niños quedaron discapacitados en Gaza tras casi dos años de conflictoEl Mundo04/09/2025
El Comité de la ONU alertó sobre la grave situación de los menores heridos y la inaccesibilidad de las evacuaciones para personas con discapacidad.
Ciudadanos de Israel se manifestaron este miércoles en la vía pública contra la convocatoria de la gestión de Benjamín Netanyahu de miles de reservistas para una nueva ofensiva en Gaza.
Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Explosivos de YPF: Se estima más de ocho millones abandonados en el norte salteño
La periodista Ana Brizuela, dialogó con Aries sobre la existencia de millones de explosivos enterrados por YPF en el norte de Salta entre los años ‘70 y ‘80. Advirtió que se trata de un “riesgo civil” y recordó casos de muertes y mutilaciones.
Tartagalense seleccionado entre 90.000 aspirantes para una beca en Reino Unido
El expresidente de la Cámara de Empresarios de Tartagal será uno de los pocos seleccionados en todo el mundo y, tras su capacitación, apunta a aplicar Inteligencia Artificial en el país.
Milei cierra campaña en Moreno con un operativo de 500 militantes y fuerzas federalesPolítica03/09/2025
En la Provincia advierten que no están dadas las condiciones para albergar el evento. La pelea por los votos y el territorio después de los incidentes en Lomas de Zamora.
Acción de amparo para personas con discapacidad: “Se estableció un sistema que no fue el más eficiente”Salta03/09/2025
El fiscal de Estado, Agustín Pérez Alsina, brindó detalles sobre la presentación de una acción de amparo contra el Estado Nacional y ANDIS por la suspensión de pensiones por invalidez. Se formalizaría entre el viernes 5 y lunes 8 de septiembre.