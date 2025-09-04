Más de 21.000 niños quedaron discapacitados en Gaza tras casi dos años de conflicto

Al menos 15 muertos y varios heridos tras descarrilar el funicular Gloria en LisboaEl Mundo04/09/2025
El famoso transporte turístico sufrió un accidente cerca de la avenida de la Libertad; cinco pasajeros permanecen en estado grave.
El Comité de la ONU alertó sobre la grave situación de los menores heridos y la inaccesibilidad de las evacuaciones para personas con discapacidad.El Mundo04/09/2025
Al menos 21.000 niños quedaron discapacitados en Gaza desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamas hace casi 23 meses, según reveló el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).
Unos 40.500 niños sufrieron “heridas provocadas por la guerra” en los casi dos años transcurridos desde que estalló el conflicto. Más de la mitad de ellos quedaron discapacitados, precisó el comité compuesto por expertos que se reúne dos veces al año en Ginebra.
El comité urgió a Israel a adoptar medidas específicas para proteger a los niños con discapacidades contra los ataques e implementar protocolos de evacuación que tomen en cuenta a estas personas.
Las órdenes de evacuación “son inaccesibles”
Tras analizar la situación, el comité notó que las órdenes de evacuación israelíes en Gaza son “a menudo inaccesibles” para las personas con discapacidad auditiva o visual, “lo que hace imposible su evacuación”.
Los expertos también describieron casos de “personas con discapacidad obligadas a huir en condiciones inseguras e indignas, como arrastrándose por la arena o el barro sin ayuda para desplazarse”.
El comité señaló además que las restricciones a la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza afectan de manera desproporcionada a las personas con discapacidad.
El Comité declaró haber sido informado de al menos 157.114 personas heridas, de las cuales más del 25 % corren el riesgo de sufrir discapacidades de por vida, entre el 7 de octubre de 2023 y el 21 de agosto de 2025.
La Franja de Gaza se encuentra sumida en una guerra desencadenada por el ataque del movimiento islamista palestino Hamas en Israel el 7 de octubre de 2023.
Con información de AFP
Ciudadanos de Israel se manifestaron este miércoles en la vía pública contra la convocatoria de la gestión de Benjamín Netanyahu de miles de reservistas para una nueva ofensiva en Gaza.
Durante la mayor parada militar de China, Xi se mostró junto a Putin y Kim Jong-un, exhibiendo armamento avanzado y enviando un mensaje directo a Estados Unidos y aliados.
La EDA reporta que la inversión en investigación, desarrollo y adquisición de tecnologías estratégicas alcanza cifras sin precedentes, en un contexto de rearme internacional.
La opositora formó parte de un evento en Ciudad de Panamá, a través de un video. Edmundo González Urrutia también fue parte de la actividad y dijo que los venezolanos deben prepararse “para un tiempo de transición”.
Henderson Donante Parra estaba prófugo desde 2023 y es acusado de narcotráfico, financiamiento del terrorismo y tráfico de armas.
El gobierno de Nicolás Maduro denuncia que el video difundido por Donald Trump, presuntamente de un operativo antidrogas, habría sido creado con inteligencia artificial.
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
La periodista Ana Brizuela, dialogó con Aries sobre la existencia de millones de explosivos enterrados por YPF en el norte de Salta entre los años ‘70 y ‘80. Advirtió que se trata de un “riesgo civil” y recordó casos de muertes y mutilaciones.
El expresidente de la Cámara de Empresarios de Tartagal será uno de los pocos seleccionados en todo el mundo y, tras su capacitación, apunta a aplicar Inteligencia Artificial en el país.
El fiscal de Estado, Agustín Pérez Alsina, brindó detalles sobre la presentación de una acción de amparo contra el Estado Nacional y ANDIS por la suspensión de pensiones por invalidez. Se formalizaría entre el viernes 5 y lunes 8 de septiembre.