Inicia la construcción de la autopista del Valle de Lerma y el canal colector pluvial

El gobernador Sáenz dará inicio formal a la obra que tiene un plazo de ejecución estimado en 36 meses y un presupuesto oficial de $162.950 millones.

Salta03/09/2025

103679-maniana-iniciara-la-construccion-de-la-autopista-del-valle-de-lerma-y-el-canal-colector-pluvial

Con la presencia del gobernador Gustavo Sáenz, este jueves  a las 10, dará inicio la construcción de la autopista del Valle de Lerma y el canal colector pluvial del corredor Salta y Coronel Moldes, tramo Cerrillos RP 24 - El Carril RP 33. 
Además de la autopista, el proyecto integral contempla la construcción de un canal colector pluvial para solucionar los problemas de inundaciones.

Con un plazo de ejecución estimado en 36 meses y un presupuesto oficial de $162.950 millones, esta iniciativa privada declarada de interés público marca un antes y un después en la infraestructura vial de Salta.

La actividad se transmitirá por las redes sociales del Gobierno de la Provincia de Salta.

Te puede interesar
14360-gustavo-saenz-y-juan-carlos-baglietto-se-construira-en-san-lorenzo-un-moderno-centro-cultural

Se construirá un moderno centro cultural en San Lorenzo

Salta03/09/2025

Es una inversión privada que tendrá capacidad para más de 4000 personas. “Es un espacio que fortalecerá la gran riqueza cultural que tiene Salta”, se remarcó en la reunión entre el mandatario, el cantautor y el intendente de San Lorenzo.

Lo más visto
5780-cayeron-un-20-las-ventas-en-las-panaderias-de-salta

Panaderías en crisis: "Hay gente que busca el pan de ayer"

Salta02/09/2025

El presidente de la Cámara de Panaderos de Salta, Daniel Romano, advirtió sobre la caída del consumo que lleva a muchas panaderías a reducir su horario de producción. “Hoy una medialuna o una factura se torna casi prohibitivo”, señaló.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail