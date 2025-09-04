El llamado “número dos” del chavismo arremetió contra la líder opositora de Venezuela y advirtió que, si Washington intensifica su ofensiva antidrogas en el Caribe, el régimen responderá con represalias.
Juicio a Bolsonaro: la defensa reclama absolución y sus hijos promueven amnistía
El expresidente brasileño enfrenta un juicio por golpismo y presunto plan de magnicidio, mientras sus abogados comparan el caso con el histórico error judicial del caso Dreyfus.El Mundo04/09/2025
En su última intervención antes del fallo de la Corte Suprema en una causa por golpismo, la defensa de Jair Bolsonaro advirtió este miércoles que la absolución del expresidente brasileño es “imperiosa”.
El máximo tribunal dará su veredicto la semana próxima en el juicio contra el líder de extrema derecha, al que la fiscalía acusa de querer aferrarse al poder tras perder las elecciones de fines de 2022 contra el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
“La absolución es absolutamente imperiosa para que no tengamos nuestra versión del caso Dreyfus”, afirmó el abogado Paulo Cunha Bueno ante los jueces en Brasilia.
El letrado aludió así al escándalo de principios del siglo XX que llevó a la injusta condena de Alfred Dreyfus en Francia y que pasó a la historia como símbolo de la parcialidad judicial.
Mientras se lleva a cabo el juicio, en el Congreso se aceleran negociaciones para incluir la votación de una amnistía en la agenda parlamentaria, con Bolsonaro como eventual beneficiario.
La Corte Suprema retomará el juicio la semana próxima
La corte reanudó este miércoles las sesiones finales del proceso al exmandatario, de 70 años, en prisión preventiva en su casa en Brasilia desde principios de agosto.
Los magistrados vuelven a sesionar el martes, el miércoles y el viernes de la semana próxima, cuando se espera que den el fallo.
Según la fiscalía, la presunta trama golpista incluía un decreto de estado de sitio y un plan para asesinar a Lula, su vicepresidente electo Geraldo Alckmin y el juez Alexandre de Moraes, relator de este juicio.
El plan no habría avanzado por falta de apoyo de la cúpula militar. La acusación también señala a Bolsonaro como presunto instigador del los hechos ocurridos el 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores vandalizaron las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia para tratar de derrocar a Lula.
Jair Bolsonaro sostiene su inocencia
El ex jefe de Estado se declara inocente y dice ser un perseguido político.
“No hay una sola prueba que lo vincule” al plan de magnicidio o al 8 de enero, sostuvo otro de sus abogados, Celso Vilardi.
Ya inhabilitado políticamente hasta 2030, Bolsonaro puede enfrentar hasta 43 años de prisión.
El juez Moraes aseguró el martes que el tribunal ignorará las “presiones internas o externas” al emitir su veredicto. Sus declaraciones se producen en medio de una crisis diplomática con Estados Unidos.
El presidente Donald Trump impuso el 6 de agosto aranceles punitivos a las exportaciones brasileñas por lo que calificó como una “caza de brujas” contra su aliado Bolsonaro.
Su administración impuso también sanciones financieras a Moraes y otros funcionarios brasileños. “Todo esto no es más que un teatro grosero para exterminar a un adversario político”, fustigó en X Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente, que impulsa una intensa campaña en Washington en favor de su padre.
En caso de condena, la defensa y la fiscalía “tendrán hasta cinco días” para interponer un recurso de aclaración o de revisión. Si existen recursos de cualquier tipo, hasta que no se resuelvan, Bolsonaro no irá a prisión.
Los hijos de Bolsonaro impulsan una amnistía
En tanto, crece el movimiento de respaldo a una amnistía para Bolsonaro.
“Cada vez con más fuerza y más apoyo, vamos a trabajar por la amnistía amplia, general e irrestricta en el Congreso”, dijo el senador Flávio Bolsonaro, otro de los hijos del expresidente.
El bolsonarismo impulsa desde hace meses una amnistía para su líder y para centenares de simpatizantes condenados por el 8 de enero.
El presidente de la cámara baja debe decidir si incluye una eventual votación de la amnistía en la agenda del Congreso. Otras dos fuerzas centristas que apoyan la amnistía, Unión Brasil y Progresistas, anunciaron que dejarán los ministerios que ocupan en el gobierno de Lula.
Lindbergh Farias, líder del oficialista Partido de los Trabajadores en Diputados, admitió esta semana que “creció un movimiento” por la amnistía tras una visita a Brasilia del gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, para “colocar en discusión” el tema.
Sin embargo, dijo que el proyecto de perdón fracasará. “El presidente Lula lo vetará o el Supremo lo tumbará”, dijo.
Con información de AFP
