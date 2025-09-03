Aunque la campaña electoral está en marcha, el trecho hasta el 26 de octubre es considerable, dada la dinámica de la política argentina. Si el elector dispusiera seguirla de cerca, seguramente profundizaría el desconcierto con el que la observa ahora.
Libertad
La relación entre el presidente Javier Milei y el periodismo no fue cordial. Precisamente, el informe anual de Reporteros sin Fronteras -que se conoció en junio pasado- mostró un panorama negativo que ya se ha naturalizado en la Argentina.
“Las injurias, la difamación y las amenazas por parte de la administración de Javier Milei hacia los periodistas y los medios críticos, son una constante desde su llegada al poder", describió esta ONG de gran prestigio internacional, que puntualizó otras situaciones que explican que en el ranking de 180 países se ubique en el pelotón de los que “tiene problemas significativos” con la libertad de prensa.
El comportamiento presidencial, que llegó incluso a la denuncia penal contra periodistas por sus análisis, cayó en el marco de su lenguaje procaz y violento que le dan al libertario una impronta disruptiva. Pero fue corriendo los límites establecidos por la Constitución Nacional, que en su artículo 14 garantiza el derecho a publicar ideas por la prensa sin censura previa y en el artículo 32, que prohíbe al Congreso restringir la libertad de imprenta. Suma a estas disposiciones los tratados internacionales de derechos humanos incorporados con rango constitucional, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Es cierto que la libertad de expresión no es un derecho absoluto, pero los límites son muy estrictos, tal como lo ha expresado la Justicia en diferentes fallos. Solo cuando está en juego la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública, debe resolverse su alcance en un eventual conflicto.
Precisamente es lo que ha quedado demostrado, cuando el fiscal penal Carlos Stornelli receptó la denuncia por espionaje ilegal contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, pero rechazó los allanamientos a periodistas que pedía la denunciante Patricia Bullrich, ministra de Seguridad. Aseguró que la investigación iniciada “no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, ello por mandato constitucional y sin perjuicio de que alguno quiera voluntariamente, en ese sentido, aportar datos que considere puedan servir al descubrimiento de la verdad”.
Paralelamente, en el fuero contencioso administrativo federal, se dispuso la prohibición de emitir a través de medios de comunicación los audios que respaldan las denuncias las grabaciones generando un amplio rechazo, no solo entre periodistas, sino también entre especialistas en derechos constitucional y la oposición política. Ello llevó a que diputados de la oposición que integran la Comisión de Libertad de Expresión se autoconvocaran para hacer público su apoyo a una tarea que es esencial para el sistema democrático. En principio se expresa en la persona de dos periodistas, que difundieron material que revela el presunto esquema de corrupción.
Se debe advertir que el retroceso en el ejercicio de la libertad de prensa es una situación que no solo se ha exacerbado en este tiempo electoral ni se manifiesta desde que La Libertad Avanza gobierna el país. Hay otros antecedentes que la ponen en riesgo como es la situación económica de los emprendimientos mediáticos, las concentraciones empresariales en la actividad y la pauperización de condiciones laborales.
La sociedad debe concurrir en defensa de derechos que, en definitiva, le pertenecen.
Condenaron a cuatro hombres por transportar 195 kilos de cocaína cerca de la frontera con BoliviaJudiciales02/09/2025
Los condenados integraban una caravana de unos veinte mochileros que recorría a pie una zona de yungas de Embarcación, a 20 kilómetros de Bolivia, cuando fueron divisados y seguidos por la Gendarmería, a fines de agosto de 2024.
La Cámara de Diputados de la Provincia dio media sanción al proyecto que prevé la realización de campañas de concientización sobre la violencia digital o telemática, en la mayoría de los casos, teniendo a mujeres como víctimas.
Discapacidad: Más de 50 licenciatarios y 500 familias serán beneficiadas con la exención del impuesto automotorSalta02/09/2025
La medida alcanza a vehículos destinados exclusivamente al traslado de personas con discapacidad, en tratamiento médico o educativo. La exención es del 100% por un año y puede renovarse.
El Presidente de la Cámara cruzó al diputado libertario por acercarse – muy ofuscado – al atril de presidencia para reclamar una acción que consideró injusta. “Tómese un Rivotril y siéntese en su lugar, no lo veo bien”, sostuvo Amat.
El presidente de la Cámara de Panaderos de Salta, Daniel Romano, advirtió sobre la caída del consumo que lleva a muchas panaderías a reducir su horario de producción. “Hoy una medialuna o una factura se torna casi prohibitivo”, señaló.