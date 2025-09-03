Misiones lleva a la Justicia el recorte de pensiones por discapacidad

El gobierno de Misiones inició una acción judicial contra el Estado Nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para exigir el restablecimiento de las Pensiones No Contributivas por Invalidez, que se encuentran suspendidas desde marzo de 2025.

El gobernador Hugo Passalacqua confirmó la medida a través de sus redes sociales: “He instruido al fiscal de Estado a promover una acción de amparo... solicitando el inmediato restablecimiento del pago de las pensiones y demás beneficios conexos”. La presentación busca revertir la suspensión de estas prestaciones, que afecta a cientos de misioneros.

Además del restablecimiento de los pagos, la demanda pide la cancelación de los retroactivos adeudados y la anulación de las auditorías que la provincia considera irregulares.

El escrito judicial también exige medidas urgentes para asegurar la continuidad de las prestaciones, con procesos transparentes y un respeto total a la dignidad de las personas con discapacidad.