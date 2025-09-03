Trasladan el feriado del Día de la Sanidad para el lunes 22 y la atención se reducirá a guardias

El Ministerio de Salud Pública de Salta informó mediante la Resolución Delegada Nº 629 D que el Día del Trabajador de la Sanidad, originalmente previsto para el 21 de septiembre, se trasladará al lunes 22 de septiembre de 2025, dado que este año coincide con un día domingo, jornada no laborable.

La medida tiene como objetivo permitir que los agentes de la salud de la provincia puedan participar de los actos de celebración organizados en reconocimiento a su labor. Según la resolución, se insta a que los servicios básicos de asistencia hospitalaria mantengan las guardias necesarias para garantizar la atención de la población durante esa jornada.

El traslado de la conmemoración se realiza en el marco de la Ley Nº 7678, que aprueba el Estatuto de la Carrera Sanitaria para el Personal de la Salud Pública de Salta, y tiene como fin “otorgar a los trabajadores de la salud la posibilidad de celebrar jubilosamente su día”.