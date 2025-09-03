Trasladan el feriado del Día de la Sanidad para el lunes 22 y la atención se reducirá a guardias

La Corte de Salta creó un Área de Bienestar Laboral para prevenir la violencia en el Poder Judicial
Se aprobó un protocolo de actuación para garantizar un entorno seguro, equitativo y libre de violencia para todos los agentes judiciales.
La provincia modificó la fecha, originalmente prevista para un domingo, y asegura la continuidad de los servicios hospitalarios esenciales.
El Ministerio de Salud Pública de Salta informó mediante la Resolución Delegada Nº 629 D que el Día del Trabajador de la Sanidad, originalmente previsto para el 21 de septiembre, se trasladará al lunes 22 de septiembre de 2025, dado que este año coincide con un día domingo, jornada no laborable.
La medida tiene como objetivo permitir que los agentes de la salud de la provincia puedan participar de los actos de celebración organizados en reconocimiento a su labor. Según la resolución, se insta a que los servicios básicos de asistencia hospitalaria mantengan las guardias necesarias para garantizar la atención de la población durante esa jornada.
El traslado de la conmemoración se realiza en el marco de la Ley Nº 7678, que aprueba el Estatuto de la Carrera Sanitaria para el Personal de la Salud Pública de Salta, y tiene como fin “otorgar a los trabajadores de la salud la posibilidad de celebrar jubilosamente su día”.
La Cámara de Diputados de Salta aprobó el proyecto presentado por la diputada Mónica Juárez, que crea una base de datos integrada para detectar de manera temprana posibles vulneraciones de derechos en niños, niñas y adolescentes.
Los números se desprenden del informe semestral 2025 del servicio de asistencia provincial. El informe revela el 35% de las personas asistidas manifestó haber sufrido violencia psicológica, y un 24%, violencia física.
Diputados aprobaron el proyecto de ley que prevé la creación de una base de datos compartida entre los organismos estatales para erradicar la vulneración de derechos de las infancias.
El presidente de la Cámara de Panaderos de Salta, Daniel Romano, advirtió sobre la caída del consumo que lleva a muchas panaderías a reducir su horario de producción. “Hoy una medialuna o una factura se torna casi prohibitivo”, señaló.
La Cámara de Diputados de la Provincia dio media sanción al proyecto que prevé la realización de campañas de concientización sobre la violencia digital o telemática, en la mayoría de los casos, teniendo a mujeres como víctimas.
La Super quedó en $1.441, la Infinia en $1.661 y el Diésel 500 en $1.485. Este nuevo aumento es de 1,7% respecto a los valores registrados en agosto.
La explosión generó alarma por la presencia de otros dispositivos en la zona. Las autoridades investigan si se cumplieron las normas de seguridad en el trabajo.
La Parroquia Nuestra Señora de Aparecida en Vaqueros entrega 185 raciones diarias de comida. El Padre Martín Farfán pidió no juzgar a quienes llegan y llamó a sumar ayuda.
La Justicia responsabilizó a la institución de Parque Patricios en su carácter de empleador.
El Presidente de la Cámara cruzó al diputado libertario por acercarse – muy ofuscado – al atril de presidencia para reclamar una acción que consideró injusta. “Tómese un Rivotril y siéntese en su lugar, no lo veo bien”, sostuvo Amat.