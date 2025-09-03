La Corte de Salta creó un Área de Bienestar Laboral para prevenir la violencia en el Poder Judicial

Se aprobó un protocolo de actuación para garantizar un entorno seguro, equitativo y libre de violencia para todos los agentes judiciales.

Salta03/09/2025Agustina TolabaAgustina Tolaba

multimedia.normal.83949e9ba2f692a4.506f646572204a7564696369616c5f6e6f726d616c2e6a7067

La Corte de Justicia de Salta oficializó la creación del Área de Bienestar Laboral, dependiente de la Dirección de Recursos Humanos, con el objetivo de intervenir en problemáticas e inquietudes del personal judicial y fomentar un ambiente laboral saludable.

La medida, que fue formalizada mediante la Acordada 14452, establece un protocolo de actuación ante situaciones de violencia laboral, aplicable a todos los operadores judiciales sin distinción de su situación de revista. El documento se elaboró en colaboración con la Agremiación de Empleados del Poder Judicial y del Ministerio Público de Salta, incorporando una perspectiva integral y representativa del ámbito judicial.

76911-diputada-monica-juarez-venimos-trabajando-para-cuidar-a-nuestros-jovenesUna ley que pone a la infancia en el centro: Salta avanza con un sistema de protección innovador

Entre los objetivos del área, la Corte remarcó su política de “tolerancia cero” frente a cualquier forma de violencia laboral, buscando proteger la integridad física y emocional de los agentes, así como garantizar respeto y equidad en el ejercicio de la función judicial.

El protocolo aprobado incluye procedimientos de prevención, formación, sensibilización e intervención efectiva ante conflictos laborales.

Te puede interesar
5780-cayeron-un-20-las-ventas-en-las-panaderias-de-salta

Panaderías en crisis: "Hay gente que busca el pan de ayer"

Salta02/09/2025

El presidente de la Cámara de Panaderos de Salta, Daniel Romano, advirtió sobre la caída del consumo que lleva a muchas panaderías a reducir su horario de producción. “Hoy una medialuna o una factura se torna casi prohibitivo”, señaló.

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail