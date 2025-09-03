La Corte de Salta creó un Área de Bienestar Laboral para prevenir la violencia en el Poder Judicial

Trasladan el feriado del Día de la Sanidad para el lunes 22 y la atención se reducirá a guardias
La provincia modificó la fecha, originalmente prevista para un domingo, y asegura la continuidad de los servicios hospitalarios esenciales.
Se aprobó un protocolo de actuación para garantizar un entorno seguro, equitativo y libre de violencia para todos los agentes judiciales.Salta03/09/2025Agustina Tolaba
La Corte de Justicia de Salta oficializó la creación del Área de Bienestar Laboral, dependiente de la Dirección de Recursos Humanos, con el objetivo de intervenir en problemáticas e inquietudes del personal judicial y fomentar un ambiente laboral saludable.
La medida, que fue formalizada mediante la Acordada 14452, establece un protocolo de actuación ante situaciones de violencia laboral, aplicable a todos los operadores judiciales sin distinción de su situación de revista. El documento se elaboró en colaboración con la Agremiación de Empleados del Poder Judicial y del Ministerio Público de Salta, incorporando una perspectiva integral y representativa del ámbito judicial.
Entre los objetivos del área, la Corte remarcó su política de “tolerancia cero” frente a cualquier forma de violencia laboral, buscando proteger la integridad física y emocional de los agentes, así como garantizar respeto y equidad en el ejercicio de la función judicial.
El protocolo aprobado incluye procedimientos de prevención, formación, sensibilización e intervención efectiva ante conflictos laborales.
La provincia modificó la fecha, originalmente prevista para un domingo, y asegura la continuidad de los servicios hospitalarios esenciales.
La Cámara de Diputados de Salta aprobó el proyecto presentado por la diputada Mónica Juárez, que crea una base de datos integrada para detectar de manera temprana posibles vulneraciones de derechos en niños, niñas y adolescentes.
Los números se desprenden del informe semestral 2025 del servicio de asistencia provincial. El informe revela el 35% de las personas asistidas manifestó haber sufrido violencia psicológica, y un 24%, violencia física.
Diputados aprobaron el proyecto de ley que prevé la creación de una base de datos compartida entre los organismos estatales para erradicar la vulneración de derechos de las infancias.
El presidente de la Cámara de Panaderos de Salta, Daniel Romano, advirtió sobre la caída del consumo que lleva a muchas panaderías a reducir su horario de producción. “Hoy una medialuna o una factura se torna casi prohibitivo”, señaló.
La Cámara de Diputados de la Provincia dio media sanción al proyecto que prevé la realización de campañas de concientización sobre la violencia digital o telemática, en la mayoría de los casos, teniendo a mujeres como víctimas.
La Super quedó en $1.441, la Infinia en $1.661 y el Diésel 500 en $1.485. Este nuevo aumento es de 1,7% respecto a los valores registrados en agosto.
La explosión generó alarma por la presencia de otros dispositivos en la zona. Las autoridades investigan si se cumplieron las normas de seguridad en el trabajo.
La Parroquia Nuestra Señora de Aparecida en Vaqueros entrega 185 raciones diarias de comida. El Padre Martín Farfán pidió no juzgar a quienes llegan y llamó a sumar ayuda.
La Justicia responsabilizó a la institución de Parque Patricios en su carácter de empleador.
El Presidente de la Cámara cruzó al diputado libertario por acercarse – muy ofuscado – al atril de presidencia para reclamar una acción que consideró injusta. “Tómese un Rivotril y siéntese en su lugar, no lo veo bien”, sostuvo Amat.