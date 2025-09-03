La Corte de Salta creó un Área de Bienestar Laboral para prevenir la violencia en el Poder Judicial

La Corte de Justicia de Salta oficializó la creación del Área de Bienestar Laboral, dependiente de la Dirección de Recursos Humanos, con el objetivo de intervenir en problemáticas e inquietudes del personal judicial y fomentar un ambiente laboral saludable.

La medida, que fue formalizada mediante la Acordada 14452, establece un protocolo de actuación ante situaciones de violencia laboral, aplicable a todos los operadores judiciales sin distinción de su situación de revista. El documento se elaboró en colaboración con la Agremiación de Empleados del Poder Judicial y del Ministerio Público de Salta, incorporando una perspectiva integral y representativa del ámbito judicial.

Entre los objetivos del área, la Corte remarcó su política de “tolerancia cero” frente a cualquier forma de violencia laboral, buscando proteger la integridad física y emocional de los agentes, así como garantizar respeto y equidad en el ejercicio de la función judicial.

El protocolo aprobado incluye procedimientos de prevención, formación, sensibilización e intervención efectiva ante conflictos laborales.