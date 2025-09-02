Las autoridades de Rusia aseguraron este martes que Moscú y Washington planificaron una nueva ronda de contactos a nivel de ministerios de Exteriores para abordar la guerra en Ucrania.
Gérard Depardieu irá a un nuevo juicio por presunta violación y agresión sexual
La justicia francesa ordenó que el reconocido actor enfrente un proceso penal tras las denuncias de Charlotte Arnould. El intérprete ya había sido condenado por otros dos casos..El Mundo02/09/2025
La justicia francesa ordenó juzgar a la leyenda del cine Gérard Depardieu, de 76 años, por presuntamente violar y agredir sexualmente a la actriz Charlotte Arnould, indicaron este martes fuentes próximas al caso.
“Es enorme. Estoy aliviada” tras “siete años de horror y de infierno”, celebró en la red social Instagram la intérprete, que denunció al actor en 2018, días después de que ocurrieran los hechos.
En su decisión de procesamiento, el juez de instrucción señala “dos agresiones sexuales y violaciones mediante penetración digital” en el domicilio parisino del actor el 7 y el 13 de agosto de 2018, según la abogada de la denunciante Carine Durrieu-Diebolt.
El acusado siempre ha defendido que se trató de una relación consentida: “Nunca jamás abusé de una mujer”, aseguró en una carta abierta en el diario Le Figaro en octubre de 2023. Su abogado, no comentó la decisión por el momento.
El intérprete ya fue condenado a mediados de mayo a 18 meses de prisión, con suspensión de pena, por agredir sexualmente a otras dos mujeres durante el rodaje del film Les Volets verts. Recurrió la sentencia.
Depardieu, que ha rodado más de 200 películas y series de televisión, es la figura de más alto perfil que se enfrenta a acusaciones de violencia sexual, en la respuesta del cine francés al movimiento #Metoo.
Con información de AFP
El actual vicepresidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca es uno de los favoritos para ocupar la subdirección del Fondo, un puesto clave en la definición de políticas y programas de crédito.
Prisión preventiva para exdiputado argentino en Chile por contrabando de municionesEl Mundo02/09/2025
Edgardo Della Gáspera fue detenido en el Paso Pino Hachado intentando ingresar 50 balas sin documentación y ahora enfrenta un proceso judicial en Temuco.
Un helicóptero que volaba desde Kotabaru hacia Palangkaraya perdió contacto con el control aéreo en la provincia de Kalimantan Meridional, y autoridades locales iniciaron una operación de búsqueda.
El Supremo Tribunal podría dictar una pena de hasta 40 años de prisión contra el exmandatario, acusado de planear el “Puñal Verde y Amarillo” contra Lula y un juez.
Tras recibir varios disparos, el menor fue trasladado al hospital, donde falleció; la policía de Houston detuvo a una persona para interrogatorio.
Enrique Cornejo cargó contra Zapata y pidió investigar su rol en el “lobby tabacalero”
El senador provincial aseguró que el diputado justificó fallos judiciales que beneficiaron a una tabacalera y causaron pérdidas millonarias a ARCA.
El Gobierno denunció “una operación ilegal” por la filtración de los audios de Karina MileiPolítica01/09/2025
El Gobierno presentó una denuncia penal por los audios que se conocieron con una voz que pertenecería a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y que podrían haber sido grabados en la Casa Rosada.
El Gobierno confirmó el traslado del feriado del 12 de octubre y habrá fin de semana largoArgentina01/09/2025
El Gobierno confirmó este lunes el traslado del feriado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural del domingo 12 de octubre al viernes 10 de octubre, con lo que habrá un fin de semana largo de tres días.
La medida de la Municipalidad de Salta alcanza al traslado de personas con discapacidad, en rehabilitación, tratamiento médico, terapias de recuperación y asistencia a centros educativos. La exención es anual, del 100% y puede renovarse. El trámite se realiza en el CCM y las oficinas de Rentas 25 de Mayo 846.
La Cámara de Comercio y el Sindicato de Empleados de Comercio acordaron cómo se trabajará durante la celebración del Milagro. Además acrodaron la modalidad laboral para el Día del Empleado de Comercio.