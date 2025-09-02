Rescataron a una mujer secuestrada en La Rioja tras allanamiento policial

Santiago del Estero: cayó una avioneta en un campo, sus ocupantes la incendiaron y huyeronProvincias02/09/2025
La aeronave se desplomó en la localidad de Garza. Testigos observaron a tres personas escapar del lugar. Investiga la Justicia Federal.
Un operativo en el barrio 12 de Junio permitió liberar a la víctima y detener a tres sospechosos por trata de personas, según la Justicia Federal.Provincias02/09/2025
Un allanamiento realizado este lunes en el barrio 12 de Junio de La Rioja permitió el rescate de una mujer que se encontraba secuestrada en una diminuta habitación. Por el caso, dos mujeres y un hombre fueron detenidos por trata de personas.
El operativo fue llevado a cabo por la Policía Federal Argentina junto a la policía de La Rioja, tras recibir una denuncia que señalaba que la mujer vivía privada de su libertad en una habitación de esa casa.
Según el informe de la Fiscalía, la víctima pasaba horas encerrada, sin poder interactuar con personas ajenas al círculo familiar y sometida a condiciones de servidumbre.
Con esa información, los efectivos de la Policía Federal Argentina iniciaron tareas investigativas junto a distintas áreas de la Policía local. Una vez reunidas las pruebas y los testimonios, la Justicia Federal ordenó el allanamiento, que resultó positivo y derivó en la detención de los tres sospechosos.
El operativo se llevó a cabo bajo la coordinación de la comisaria María Rosa Palacios, jefa de la Policía Federal Argentina en la provincia, siguiendo las directivas de la fiscal Virginia Carmona y la orden del juez federal Piedrabuena.
Además del exitoso rescate de la mujer y la detención de los acusados, en el allanamiento se secuestraron diversos elementos clave para el avance de la investigación.
En el despliegue colaboraron efectivos de Infantería, la División TOEM de la Policía Motorizada y el Cuerpo de Criminalística de la Policía de La Rioja, quienes brindaron apoyo operativo y pericial.
Con información de TN
