Intentaron el "robo del siglo" y les salió mal: la caja fuerte estaba vacía
Un atraco cuidadosamente planificado a la sucursal del Banco Patagonia de Belgrano y Brown tuvo un desenlace inesperado para los delincuentes, quienes debieron huir sin poder llevarse nada. Todavía no han sido identificados.Provincias02/09/2025
Un atraco a un banco en la ciudad bonaerense de Zárate tenía varios elementos llamativos en su planificación para ser considerado "robo del siglo", pero los delincuentes se encontraron con un inesperado escenario: la caja fuerte estaba vacía y debieron huir sin poder llevarse nada.
El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo en la sucursal del Banco Patagonia de la esquina de Belgrano y Brown, en el centro zarateño, donde los ladrones ejecutaron su plan que incluyó cortar el suministro eléctrico, anular el sistema de seguridad y abrir un boquete en la pared del patio para acceder a la bóveda principal.
Además de interrumpir la energía eléctrica, desconectaron las cámaras de vigilancia e incluso dañaron uno de los dispositivos para evitar registros visuales. Luego, lograron abrir a patadas la puerta que conducía al sector de seguridad y forzaron el tensor que resguardaba la caja. También colocaron un cartón sobre uno de los sensores para impedir que se activara la alarma y violentaron una ventana que daba al patio.
Para fortuna del banco y pesar de los delincuentes, la cuidadosa planificación y prolija ejecución terminó en fracaso: la bóveda no contenía dinero ni objetos de valor en ese momento, por lo que los ladrones debieron huir con las manos vacías.
La Policía Bonaerense, mediante el Comando de Patrullas, el COZ, la Comisaría 1ra y la Policía Científica inició tareas de investigación que incluyen rastrillajes en la zona y comenzó a analizar imágenes de cámaras de seguridad de los alrededores para intentar ubicar a los responsables, que hasta el momento no han sido identificados.
Detuvieron a un hombre acusado de torturar a su hijastro con un ladrillo caliente en MisionesProvincias01/09/2025
El niño sufrió graves quemaduras en muslos y glúteos. La madre, de 24 años, declaró que lo hicieron como “tratamiento casero” por un problema de salud.
Milagros Quenaipe fue atacada sin un previo altercado en plena calle. El presunto autor fue detenido.
Sorpresiva nevada en San Luis: La Tormenta de Santa Rosa cubre la provincia de nieveProvincias31/08/2025
Varias localidades puntanas recibieron intensas y poco habituales nevadas este domingo. Rige alerta meteorológico.
Encontraron muerto al acusado de asesinar a la conductora de aplicación en La MatanzaProvincias31/08/2025
Candela Santa María había fallecido tras recibir un disparo en un intento de robo cuando llegó a levantar un pasajero, el cual le había tendido una trampa.
Allanamientos por agua no potable en escuelas bonaerenses: apuntan al Consejo EscolarProvincias29/08/2025
La fiscalía detectó informes falsificados que certificaban potabilidad. Hay al menos cinco personas bajo investigación, entre ellas funcionarios locales.
Salta: cuándo llega el frío y la posible caída de agua nieve, según el pronóstico extendido
El meteorólogo Edgardo Escobar informó en Aries que el ingreso de aire frío generará un descenso marcado de temperaturas. El viernes se esperan lluvias leves y existe una chance mínima de agua nieve en sectores altos de la ciudad.
Desde este lunes, el IPS deja de emitir órdenes en papel
Los afiliados deberán gestionar sus consultas médicas únicamente a través de la aplicación oficial de la obra social, lo que generó preocupación entre quienes no usan celulares o internet.
Enrique Cornejo cargó contra Zapata y pidió investigar su rol en el “lobby tabacalero”
El senador provincial aseguró que el diputado justificó fallos judiciales que beneficiaron a una tabacalera y causaron pérdidas millonarias a ARCA.
La medida de la Municipalidad de Salta alcanza al traslado de personas con discapacidad, en rehabilitación, tratamiento médico, terapias de recuperación y asistencia a centros educativos. La exención es anual, del 100% y puede renovarse. El trámite se realiza en el CCM y las oficinas de Rentas 25 de Mayo 846.
La Cámara de Comercio y el Sindicato de Empleados de Comercio acordaron cómo se trabajará durante la celebración del Milagro. Además acrodaron la modalidad laboral para el Día del Empleado de Comercio.