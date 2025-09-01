Tandil: una joven fue asesinada de una puñalada tras salir de un boliche

Sorpresiva nevada en San Luis: La Tormenta de Santa Rosa cubre la provincia de nieveProvincias31/08/2025
Milagros Quenaipe fue atacada sin un previo altercado en plena calle. El presunto autor fue detenido.Provincias01/09/2025
Milagros Andrea Pilar Quenaipe, de 18 años, fue asesinada de una puñalada en el cuello en la madrugada del domingo en Tandil, cuando regresaba de un boliche junto a un grupo de amigos.
El hecho ocurrió en Rodríguez y Uriburu, y por el crimen fue detenido Wilson Sánchez, de 24 años, acusado por el crimen, que quedó a disposición de la UFI N° 12.
La secuencia del ataque y la detención
De acuerdo a la reconstrucción policial, Milagros volvía de “Sol Disco” junto a amigos cuando Sánchez se acercó y, sin mediar discusión, le asestó una puñalada letal en el cuello. La víctima cayó al instante y murió en el lugar, pese a la rápida llegada de SAME y policía.
El presunto agresor, un ciudadano paraguayo, se escapó corriendo, pero fue identificado gracias al material de las cámaras del Centro de Monitoreo. Las imágenes permitieron ubicarlo en una casa de calle Alem al 1300, donde fue detenido pocas horas después. En Uriburu al 700 se encontró el arma homicida, un cuchillo tipo Tramontina.
Investigación judicial y conmoción social
La causa fue caratulada como “Homicidio”, aunque la justicia no descarta que pueda modificarse a femicidio en el curso de la investigación. La hipótesis de un robo quedó descartada, lo que refuerza el carácter irracional y brutal del ataque.
Mientras avanzan las pericias, la comunidad de Tandil se expresó en redes sociales con mensajes de dolor y reclamos de justicia. Los restos de Milagros serán velados este lunes en Casa Crespo y sepultados a las 16 en el Cementerio Municipal.
