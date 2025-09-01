Milagros Quenaipe fue atacada sin un previo altercado en plena calle. El presunto autor fue detenido.
Detuvieron a un hombre acusado de torturar a su hijastro con un ladrillo caliente en Misiones
El niño sufrió graves quemaduras en muslos y glúteos. La madre, de 24 años, declaró que lo hicieron como “tratamiento casero” por un problema de salud.Provincias01/09/2025
La Policía detuvo a un hombre de 23 años acusado de obligar a su hijastro de 5 años a sentarse sobre un ladrillo caliente y provocarle graves quemaduras. La mamá del nene aseguró que lo hizo tras ver un video en Internet para solucionar los problemas urinarios que el chiquito tenía.
La detención ocurrió este domingo por la noche en la localidad de San Vicente, Misiones. De acuerdo a lo informado por los medios locales, los efectivos de la Comisaría de la Mujer intervinieron luego de un llamado telefónico anónimo que los alertó sobre el maltrato que vivía el menor.
Cuando los policías llegaron descubrieron que el nene presentaba lesiones compatibles con quemaduras. En ese contexto, la madre, una joven de 24 años, les dijo que su pareja lo había obligado a sentarse sobre un ladrillo caliente siguiendo “indicaciones de un video de Internet”.
Tras ello, explicó que lo había hecho para solucionarle un “problema urinario” que el chiquito padecía. Ante esta situación, los investigadores detuvieron al sospechoso y buscan determinar el grado de participación de la mujer en la agresión.
Cuando los médicos revisaron al pequeño, constataron que las heridas habían sido realizadas hace, al menos, 15 días, y que durante ese tiempo no había recibido atención médica, según precisaron fuentes policiales al medio Misiones Online.
El nene fue trasladado inmediatamente al hospital local donde lo diagnosticaron con “quemaduras graves en muslos y glúteos con infección”. Debido a las complicaciones en sus heridas, los médicos ordenaron su derivación al Instituto del Quemado en Posadas.
Luego del arresto del acusado, la Justicia pidió la intervención a la Defensoría Oficial, a cargo de Margarita Inés Linder, y al área de Niñez, Adolescencia y Familia de San Vicente, quienes tomarán las medidas correspondientes en resguardo del menor.
