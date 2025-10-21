El secretario de Modernización del Estado, Martín Güemes, destacó la instalación de antenas satelitales de alta velocidad en 194 escuelas rurales de Salta, priorizando zonas sin conectividad, como Rivadavia y Anta, con un salto tecnológico que llevará la velocidad de 1 mega a 200 megas.
Salta se suma al Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas
El presidente del Colegio de Arquitectos de Salta, Gabor Flandorffer,explicó que el etiquetado energético permite medir la eficiencia de las viviendas a partir de un índice que contempla desde la orientación hasta el uso de energías renovables.Salta21/10/2025
El Colegio de Arquitectos de Salta firmó el Protocolo Adicional del Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas (PRONEV), junto al COPAIPA y la Secretaría de Minería y Energía de la Provincia.
En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, el Presidente del Colegio, Gabor Flandorffer, señaló que el acuerdo impulsa la eficiencia energética y funciona con un etiquetado incluyendo un índice de prestaciones energéticas y, de acuerdo a la zona del país, se asigna una lera de la A a la G, al analizar los componentes de la vivienda.
“Es primero todas las envolventes de la vivienda, con todos sus componentes, y después las orientaciones, si tienen obstáculos, si tienen sombra o tienen radiación solar directa; también el consumo y los artefactos de consumo para agua caliente sanitaria y si tienen algunos artefactos con energías renovables como termotanques o paneles solares”, explicó.
Flandorffer resaltó a participación técnica de especialistas capacitados en etiquetado y señaló que, actualmente, la implementación del etiquetado es de forma particular por pedido de cada propietario, aunque señaló que ya se realizó una prueba piloto en 200 viviendas de la provincia.
“Hay 200 viviendas ya etiquetadas, y seguramente en los últimos meses algunos etiquetadores también fueron agregando. Lo bueno del programa es que uno puede comparar, independientemente del tamaño de la casa, porque el índice es por metro cuadrado y por todo el año”, cerró.
Marcha por los Derechos de la Discapacidad en Salta este miércoles
El sector para actividades de dos días y sale a la calle a protestar contra el maltrato y la falta de respuestas del Gobierno nacional en medio de la emergencia y los recortes en salud.
Dónde y cómo denunciar delitos electorales en Salta este domingo
La Fiscalía Federal de Salta informó que permanecerá abierta este domingo 26 de octubre, durante el desarrollo de las elecciones, para recibir denuncias y consultas por faltas o delitos electorales.
El Centro Regional de Hemoterapia estará recibiendo voluntarios de 9 a 12, en Ibazeta 1550, para mantener el stock de productos sanguíneos.
Como en las elecciones provinciales del pasado 14 de mayo, no se dispondrá del servicio de transporte de pasajeros gratuitamente como había sido costumbre para otos comicios.
Flojas ventas en el anexo del Mercado San Miguel por el Día de la Madre
Desde el anexo del Mercado San Miguel comerciantes contaron que el Día de la Madre dejó ventas flojas y salieron con ofertas de indumentaria: remeras desde $5.000, calzas desde $10.000 y combos desde $17.000.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
Snapchat, Roblox, bancos y plataformas educativas sufrieron interrupciones durante varias horas por problemas en la nube de AWS en Virginia, EEUU.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
El ingreso del artista generó una mezcla de curiosidad y entusiasmo entre los concursantes. Con su look característico, de campera de peluche y pelo largo y rojo, el líder de Massacre irrumpió en la cocina.
Nueva derrota para el tenis argentino: Sebastián Báez cayó en la primera ronda del ATP 500 de Basilea. El tenista oriundo de Buenos Aires perdió ante el estadounidense Reilly Opelka en sets corridos, 6-3 y 6-4.