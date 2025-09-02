Conmebol define el futuro de Independiente y U de Chile tras incidentes

Independiente afrontará este martes una instancia clave en la causa abierta en Conmebol tras los incidentes que obligaron a suspender el encuentro de Copa Sudamericana frente a Universidad de Chile, el pasado 20 de agosto en Avellaneda.

La audiencia presencial se desarrollará en la sede de la Confederación en Luque, Paraguay, donde dirigentes de ambos clubes expusieron sus alegatos finales ante el Tribunal de Disciplina.

La delegación del Rojo estará encabezada por el presidente Néstor Grindetti, acompañado por el vice Carlos Montaña, el secretario general Daniel Seoane, el responsable del área legal Maximiliano Walker y el abogado Ariel Rek. Todos defenderán la postura del club de Avellaneda con un alegato apoyado en imágenes, pruebas testimoniales y cuatro ejes principales.

Los argumentos de Independiente

Responsabilidad visitante: el club sostiene que la violencia fue originada por hinchas de Universidad de Chile, quienes destruyeron instalaciones del estadio y arrojaron proyectiles antes y durante el partido.

Cumplimiento de normas: remarcan que Independiente cumplió con todos los requisitos de seguridad exigidos para un encuentro de alto riesgo.

Premeditación: acusan a los barras chilenos de haber viajado con la intención de generar disturbios para lograr la suspensión del encuentro.

Decisión de Conmebol: subrayan que la suspensión del partido fue dispuesta por la propia Confederación debido a los incidentes originados por la parcialidad visitante, y que recién después se produjo la agresión de hinchas locales.

Cuatro posibles sanciones que analiza Conmebol

El Tribunal de Disciplina de Conmebol baraja distintos caminos de resolución:

La descalificación de Independiente, al ser club organizador.

La descalificación de U. de Chile, por los incidentes generados por su hinchada.

La descalificación de ambos clubes, con la clasificación directa de Alianza Lima a semifinales.

La reanudación del partido en campo neutral, aunque esta opción es la menos probable.

En Avellaneda entienden que, de acuerdo con la normativa vigente, al club le corresponde una sanción disciplinaria —multa económica y eventual suspensión del estadio— pero no deportiva. Por eso, pedirán que se les otorguen los puntos o, en su defecto, que se complete el partido, que tenía a los chilenos en ventaja 2-1 en el global.

Expectativa por el fallo

Por el momento, Conmebol no fijó una fecha para dar a conocer la resolución, pero fuentes cercanas a la organización señalan que la intención es no demorar demasiado. Se espera que entre este miércoles y el fin de semana se difunda el fallo definitivo. Cualquiera de las partes, en caso de disconformidad, podrá apelar la medida.

Con información de 442