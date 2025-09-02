El jugador no pudo abordar el avión de KLM desde Amsterdam por desperfectos técnicos y tuvo que trasladarse hasta París para completar su periplo hacia Ezeiza. No estará esta tarde en la práctica que contará con 28 de los 29 convocados. Si bien había una alerta sobre su estado físico estaría para ser titular el jueves en el Monumental ante Venezuela.
Conmebol define el futuro de Independiente y U de Chile tras incidentes
El Rojo expuso su alegato en Luque por los incidentes que provocaron la suspensión del partido de Copa Sudamericana. La Confederación analiza cuatro escenarios de sanción.Deportes02/09/2025
Independiente afrontará este martes una instancia clave en la causa abierta en Conmebol tras los incidentes que obligaron a suspender el encuentro de Copa Sudamericana frente a Universidad de Chile, el pasado 20 de agosto en Avellaneda.
La audiencia presencial se desarrollará en la sede de la Confederación en Luque, Paraguay, donde dirigentes de ambos clubes expusieron sus alegatos finales ante el Tribunal de Disciplina.
La delegación del Rojo estará encabezada por el presidente Néstor Grindetti, acompañado por el vice Carlos Montaña, el secretario general Daniel Seoane, el responsable del área legal Maximiliano Walker y el abogado Ariel Rek. Todos defenderán la postura del club de Avellaneda con un alegato apoyado en imágenes, pruebas testimoniales y cuatro ejes principales.
Los argumentos de Independiente
Responsabilidad visitante: el club sostiene que la violencia fue originada por hinchas de Universidad de Chile, quienes destruyeron instalaciones del estadio y arrojaron proyectiles antes y durante el partido.
Cumplimiento de normas: remarcan que Independiente cumplió con todos los requisitos de seguridad exigidos para un encuentro de alto riesgo.
Premeditación: acusan a los barras chilenos de haber viajado con la intención de generar disturbios para lograr la suspensión del encuentro.
Decisión de Conmebol: subrayan que la suspensión del partido fue dispuesta por la propia Confederación debido a los incidentes originados por la parcialidad visitante, y que recién después se produjo la agresión de hinchas locales.
Cuatro posibles sanciones que analiza Conmebol
El Tribunal de Disciplina de Conmebol baraja distintos caminos de resolución:
La descalificación de Independiente, al ser club organizador.
La descalificación de U. de Chile, por los incidentes generados por su hinchada.
La descalificación de ambos clubes, con la clasificación directa de Alianza Lima a semifinales.
La reanudación del partido en campo neutral, aunque esta opción es la menos probable.
En Avellaneda entienden que, de acuerdo con la normativa vigente, al club le corresponde una sanción disciplinaria —multa económica y eventual suspensión del estadio— pero no deportiva. Por eso, pedirán que se les otorguen los puntos o, en su defecto, que se complete el partido, que tenía a los chilenos en ventaja 2-1 en el global.
Expectativa por el fallo
Por el momento, Conmebol no fijó una fecha para dar a conocer la resolución, pero fuentes cercanas a la organización señalan que la intención es no demorar demasiado. Se espera que entre este miércoles y el fin de semana se difunda el fallo definitivo. Cualquiera de las partes, en caso de disconformidad, podrá apelar la medida.
Salta: cuándo llega el frío y la posible caída de agua nieve, según el pronóstico extendido
El meteorólogo Edgardo Escobar informó en Aries que el ingreso de aire frío generará un descenso marcado de temperaturas. El viernes se esperan lluvias leves y existe una chance mínima de agua nieve en sectores altos de la ciudad.
Desde este lunes, el IPS deja de emitir órdenes en papel
Los afiliados deberán gestionar sus consultas médicas únicamente a través de la aplicación oficial de la obra social, lo que generó preocupación entre quienes no usan celulares o internet.
Enrique Cornejo cargó contra Zapata y pidió investigar su rol en el “lobby tabacalero”
El senador provincial aseguró que el diputado justificó fallos judiciales que beneficiaron a una tabacalera y causaron pérdidas millonarias a ARCA.
La medida de la Municipalidad de Salta alcanza al traslado de personas con discapacidad, en rehabilitación, tratamiento médico, terapias de recuperación y asistencia a centros educativos. La exención es anual, del 100% y puede renovarse. El trámite se realiza en el CCM y las oficinas de Rentas 25 de Mayo 846.
La Cámara de Comercio y el Sindicato de Empleados de Comercio acordaron cómo se trabajará durante la celebración del Milagro. Además acrodaron la modalidad laboral para el Día del Empleado de Comercio.