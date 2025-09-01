“Hagamos un milagro”: piden identificar y resguardar mascotas durante el Milagro

La red voluntaria de proteccionistas de animales de Salta reactivó el proyecto “Hagamos un milagro” que consiste en identificar perros y concientizar a sus dueños para evitar que se pierdan durante las peregrinaciones que recorren la provincia en tiempo de la festividad del Milagro.

“Los preparativos ya comenzaron, estos primeros días de septiembre tenemos bastante trabajo, identificar y encintar a los animales de nuestro municipio. Nos organizarnos para que los perros de cada pueblo se queden en su pueblo y trabajamos de forma conjunta”, expresó Selena Guarache, de ‘Patitas en el corazón. El Carril – Chicoana’, en diálogo con Aries.

La referente reconoció que “desde que existe el proyecto, hubo una baja en la cantidad de perros perdidos”, aunque controlar la cantidad de canes en la Capital continúa siendo un desafío.

“En Salta Capital, si bien todos los años hay perritos extraviados, generalmente son de la misma zona porque tienen varios caminos de ingreso. En el interior, tenemos una sola ruta o camino, entonces hacemos puestos de control, filtros para que las peregrinaciones vayan sin perros”, explicó.

El sistema de identificación funciona con cintas de colores designados para cada municipio. “Se sale a la calle a identificar perros, tengan dueño o no, y en los parajes se identifica casa por casa”, señaló Guarache.

En esa línea recomendó a los dueños retener a las mascotas durante el paso de peregrinaciones y, en caso de ausentarse de la casa, identificarlas con el color asignado y con un número de contacto.

Para sostener el proyecto, la red de proteccionistas solicita colaboración para la compra de cintas y para cubrir costos adicionales como el del transporte al momento de regresar los perros perdidos, a sus hogares y municipios.