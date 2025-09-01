Neuquén tiene nuevo millonario: Más de 1700 millones en el Quini 6

Por obras en Adolfo Güemes, hay desvíos de líneas de SAETA
SAETA informó sobre cambios en los recorridos de varias líneas de colectivos en la ciudad de Salta. La medida se implementa desde hoy lunes por obras en la zona céntrica.
Un apostador se llevó el premio mayor de la modalidad Revancha con los números 08, 09, 14, 18, 31 y 34.Sociedad01/09/2025
Un apostador de la ciudad de Neuquén se convirtió en millonario al ganar más de 1.732 millones de pesos en la modalidad Revancha del Quini 6, durante el sorteo N° 3300 realizado en la noche del domingo 31 de agosto.
La jugada afortunada estuvo conformada por los números 08, 09, 14, 18, 31 y 34, que le otorgaron al ganador el premio más alto de la velada.
Además, la modalidad Siempre Sale del mismo sorteo repartió más de 267 millones de pesos entre 20 jugadores de distintas provincias, quienes con cinco aciertos recibieron más de 13 millones cada uno.
En tanto, las modalidades Tradicional y La Segunda del Quini quedaron vacantes, mientras que el pozo estimado para el próximo sorteo del miércoles 3 de septiembre asciende a 4.100 millones de pesos.
Con información de Noticias Argentinas
Se llevará a cabo el jueves 4, de 11 a 16, sobre avenida Héroes de la Patria, entre las calles Ing. Horacio Inasagasti y Gral. Juan Sánchez.
Se ubicará en el Centro Emisor de Licencias (CEL) de la calle Santa Fe 545, desde las 8.30 hasta las 13 horas. Se debe concurrir con DNI y ser mayor de 16 años.
El accidente ocurrió el pasado viernes por la madrugada. El lugar se cercó pero los vecinos reclaman una pronta solución.
El programa que conecta la ciencia con el sector productivo convoca a investigadores y emprendedores a participar de su edición 2025. La iniciativa es gratuita y busca transformar desarrollos científicos en emprendimientos innovadores.
El meteorólogo Edgardo Escobar analizó en Aries el incremento de sistemas meteorológicos que provocan fuertes vientos y advirtió que representan un riesgo creciente.
En la octava fecha Racing se medirá ante San Lorenzo el viernes 12 a las 19 horas, mientras que Estudiantes de La Plata recibirá a River el sábado 13 y Rosario Central será anfitrión de Boca el domingo 14.
El meteorólogo Edgardo Escobar informó en Aries que el ingreso de aire frío generará un descenso marcado de temperaturas. El viernes se esperan lluvias leves y existe una chance mínima de agua nieve en sectores altos de la ciudad.
La Argentina es el país de la región con el mayor porcentaje de maestros que tienen otro empleo por fuera de la escuela. Salarios estancados, falta de ofertas de titularidad, los motivos detrás de una cifra que aumenta cada año.
Con una gran actuación en casa, Gimnasia y Tiro de Salta se impuso con autoridad ante Alvarado y consolidó su posición en la Primera Nacional.
El Ente Regulador de los Servicios Públicos autorizó una suba del 1,9% en las tarifas de agua potable y cloacas, vigente desde septiembre de 2025, manteniendo la tarifa social.