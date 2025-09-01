Neuquén tiene nuevo millonario: Más de 1700 millones en el Quini 6

Un apostador se llevó el premio mayor de la modalidad Revancha con los números 08, 09, 14, 18, 31 y 34.

Sociedad01/09/2025

quini-6

Un apostador de la ciudad de Neuquén se convirtió en millonario al ganar más de 1.732 millones de pesos en la modalidad Revancha del Quini 6, durante el sorteo N° 3300 realizado en la noche del domingo 31 de agosto.

La jugada afortunada estuvo conformada por los números 08, 09, 14, 18, 31 y 34, que le otorgaron al ganador el premio más alto de la velada.

Además, la modalidad Siempre Sale del mismo sorteo repartió más de 267 millones de pesos entre 20 jugadores de distintas provincias, quienes con cinco aciertos recibieron más de 13 millones cada uno.

En tanto, las modalidades Tradicional y La Segunda del Quini quedaron vacantes, mientras que el pozo estimado para el próximo sorteo del miércoles 3 de septiembre asciende a 4.100 millones de pesos.

Con información de Noticias Argentinas

