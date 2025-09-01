Un choque dejó poste a punto de caer en Alvear y Alsina

En la intersección de las calles Alvear y Alsina, un poste de cableado público de hormigón con estructura de hierro presenta una rotura total en su base. El daño es el resultado de un incidente de tránsito que, según vecinos, ocurrió el pasado viernes por la madrugada. El vehículo responsable impactó la estructura y se retiró del lugar.

Un ferretero de la zona relató a Aries que el incidente fue alrededor de las 3 de la madrugada. Tras el choque, personal de la empresa LUSAL y Edesa se acercó al lugar y solo procedió a cercarlo con cintas de peligro. El comerciante indicó que la zona es crítica, pues ya se produjeron otros incidentes de este tipo en el mismo punto.

Actualmente, el poste se mantiene en pie solo por medio de tensores que lo sostienen desde otro bloque de hormigón. La situación mantiene la preocupación de los vecinos por el riesgo de que vaya a precipitarse.