El programa que conecta la ciencia con el sector productivo convoca a investigadores y emprendedores a participar de su edición 2025. La iniciativa es gratuita y busca transformar desarrollos científicos en emprendimientos innovadores.
Un choque dejó poste a punto de caer en Alvear y Alsina
El accidente ocurrió el pasado viernes por la madrugada. El lugar se cercó pero los vecinos reclaman una pronta solución.Sociedad01/09/2025Ivana Chañi
En la intersección de las calles Alvear y Alsina, un poste de cableado público de hormigón con estructura de hierro presenta una rotura total en su base. El daño es el resultado de un incidente de tránsito que, según vecinos, ocurrió el pasado viernes por la madrugada. El vehículo responsable impactó la estructura y se retiró del lugar.
Un ferretero de la zona relató a Aries que el incidente fue alrededor de las 3 de la madrugada. Tras el choque, personal de la empresa LUSAL y Edesa se acercó al lugar y solo procedió a cercarlo con cintas de peligro. El comerciante indicó que la zona es crítica, pues ya se produjeron otros incidentes de este tipo en el mismo punto.
Actualmente, el poste se mantiene en pie solo por medio de tensores que lo sostienen desde otro bloque de hormigón. La situación mantiene la preocupación de los vecinos por el riesgo de que vaya a precipitarse.
La razón detrás de un fenómeno en aumento: Vientos más fuertes que en años anteriores
El meteorólogo Edgardo Escobar analizó en Aries el incremento de sistemas meteorológicos que provocan fuertes vientos y advirtió que representan un riesgo creciente.
Este domingo 31 de agosto a las 9, con largada y llegada en el Monumento a Güemes, se lleva a cabo la 35ª edición de la Maratón Solidaria “Corro por Vos”, organizada por Hirpace.
Los trabajos de higiene y saneamiento se realizarán este sábado 30 desde las 13 hs en ambas dependencias. Luego no podrá haber visitas ni trámites administrativos. Las tareas se retomarán con normalidad el domingo.
Talleres, juegos y sorpresas en Plaza Güemes, Paseo Balcarce y Paseo de los Poetas, con atención especial a los más pequeños.
Será este sábado. Ambos organismos no atenderán al público por tareas de fumigación para prevenir enfermedades y mantener un ambiente seguro para los animales y las personas.
Clásico de Avellaneda: Se confirmó la fecha y horario del Racing vs. IndependienteDeportes30/08/2025
En la octava fecha Racing se medirá ante San Lorenzo el viernes 12 a las 19 horas, mientras que Estudiantes de La Plata recibirá a River el sábado 13 y Rosario Central será anfitrión de Boca el domingo 14.
Milei dio por cerrado el caso $LIBRA: cuál fue la repercusión desde Estados UnidosPolítica30/08/2025
El mensaje del Presidente se da en medio del escándalo de los audios que involucran a su hermana, Karina Milei y a Lule Menem.
Maratón “Corro por Vos”: Sáenz acompañó a Hirpace
El gobernador Gustavo Sáenz participó en la 35ª edición de la Maratón Solidaria “Corro por Vos”, donde expresó su preocupación por la quita de pensiones por discapacidad y pidió justicia para quienes fueron afectados.
Salta: cuándo llega el frío y la posible caída de agua nieve, según el pronóstico extendido
El meteorólogo Edgardo Escobar informó en Aries que el ingreso de aire frío generará un descenso marcado de temperaturas. El viernes se esperan lluvias leves y existe una chance mínima de agua nieve en sectores altos de la ciudad.
Docentes buscan "rebusque" para llegar a fin de mes: Venta de lencería y tortas, entre las opcionesArgentina31/08/2025
La Argentina es el país de la región con el mayor porcentaje de maestros que tienen otro empleo por fuera de la escuela. Salarios estancados, falta de ofertas de titularidad, los motivos detrás de una cifra que aumenta cada año.