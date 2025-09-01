Este martes, el Camión de Hemoterapia estará en Tránsito

Se ubicará en el Centro Emisor de Licencias (CEL) de la calle Santa Fe 545, desde las 8.30 hasta las 13 horas. Se debe concurrir con DNI y ser mayor de 16 años.

Sociedad01/09/2025

94276-maniana-se-hara-una-colecta-de-sangre-en-general-guemes

Este martes 2 de septiembre, el Camión de Hemoterapia se ubicará en la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, precisamente en el Centro Emisor de Licencias (CEL), ubicado en Santa Fe 545.

Estará disponible desde las 8 hasta las 13 para que quienes vayan al lugar a realizar algún trámite. La iniciativa se lleva a cabo bajo el lema «Dona Sangre y Salva Vidas».

Los que se acerquen pueden donar sangre siguiendo los siguientes requisitos:

  • Ser mayor de 16 años
  • Pesar más de 50 kg
  • Gozar de buena salud
  • Concurrir con DNI
  • No donar en ayunas

Cabe destacar que la colecta se hace en el marco del convenio firmado por la Municipalidad con el Centro Regional de Hemoterapia y es muy importante para ayudar a las personas que realmente lo necesitan, ya que donar sangre salva vidas.

 

