Este martes, el Camión de Hemoterapia estará en Tránsito

Por obras en Adolfo Güemes, hay desvíos de líneas de SAETA
SAETA informó sobre cambios en los recorridos de varias líneas de colectivos en la ciudad de Salta. La medida se implementa desde hoy lunes por obras en la zona céntrica.
Se ubicará en el Centro Emisor de Licencias (CEL) de la calle Santa Fe 545, desde las 8.30 hasta las 13 horas. Se debe concurrir con DNI y ser mayor de 16 años.Sociedad01/09/2025
Este martes 2 de septiembre, el Camión de Hemoterapia se ubicará en la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, precisamente en el Centro Emisor de Licencias (CEL), ubicado en Santa Fe 545.
Estará disponible desde las 8 hasta las 13 para que quienes vayan al lugar a realizar algún trámite. La iniciativa se lleva a cabo bajo el lema «Dona Sangre y Salva Vidas».
Los que se acerquen pueden donar sangre siguiendo los siguientes requisitos:
Cabe destacar que la colecta se hace en el marco del convenio firmado por la Municipalidad con el Centro Regional de Hemoterapia y es muy importante para ayudar a las personas que realmente lo necesitan, ya que donar sangre salva vidas.
Se llevará a cabo el jueves 4, de 11 a 16, sobre avenida Héroes de la Patria, entre las calles Ing. Horacio Inasagasti y Gral. Juan Sánchez.
Un apostador se llevó el premio mayor de la modalidad Revancha con los números 08, 09, 14, 18, 31 y 34.
El accidente ocurrió el pasado viernes por la madrugada. El lugar se cercó pero los vecinos reclaman una pronta solución.
El programa que conecta la ciencia con el sector productivo convoca a investigadores y emprendedores a participar de su edición 2025. La iniciativa es gratuita y busca transformar desarrollos científicos en emprendimientos innovadores.
El meteorólogo Edgardo Escobar analizó en Aries el incremento de sistemas meteorológicos que provocan fuertes vientos y advirtió que representan un riesgo creciente.
En la octava fecha Racing se medirá ante San Lorenzo el viernes 12 a las 19 horas, mientras que Estudiantes de La Plata recibirá a River el sábado 13 y Rosario Central será anfitrión de Boca el domingo 14.
El meteorólogo Edgardo Escobar informó en Aries que el ingreso de aire frío generará un descenso marcado de temperaturas. El viernes se esperan lluvias leves y existe una chance mínima de agua nieve en sectores altos de la ciudad.
La Argentina es el país de la región con el mayor porcentaje de maestros que tienen otro empleo por fuera de la escuela. Salarios estancados, falta de ofertas de titularidad, los motivos detrás de una cifra que aumenta cada año.
Con una gran actuación en casa, Gimnasia y Tiro de Salta se impuso con autoridad ante Alvarado y consolidó su posición en la Primera Nacional.
El Ente Regulador de los Servicios Públicos autorizó una suba del 1,9% en las tarifas de agua potable y cloacas, vigente desde septiembre de 2025, manteniendo la tarifa social.