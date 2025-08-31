Gimnasia y Tiro goleó 3 a 0 a Alvarado

Federal A: Juventud Antoniana logró un triunfo clave contra Atlético Rafaela
Con un contundente 2 a 0 frente a Atlético Rafaela, Juventud Antoniana logró una victoria clave que lo posiciona mejor en la tabla y lo llena de esperanza.
Con una gran actuación en casa, Gimnasia y Tiro de Salta se impuso con autoridad ante Alvarado y consolidó su posición en la Primera Nacional.
El "Albo" tuvo una jornada memorable en la 29° fecha del campeonato, al vencer por 3 a 0 a Alvarado con goles de Lautaro Gordillo (40'), José Méndez (44') y Nicolás Contín (85'). El resultado fue un reflejo de su dominio en el campo de juego, lo que le permitió llevarse los tres puntos y mantener su buen momento.
Con esta victoria, Gimnasia y Tiro se ubica en el quinto lugar de la Zona B con 43 puntos, afianzando sus aspiraciones. El próximo desafío para el equipo salteño será el viernes 5 de septiembre, cuando visite a All Boys a las 20 horas en un partido clave.
Un gol cerca del final le dio a Gimnasia de Jujuy un valioso triunfo de local frente a Central Norte.
El Xeneize venció 2-0 al Tiburón y sumó su tercera victoria consecutiva en el campeonato local.
El piloto argentino, tras una buena actuación que lo dejó en el puesto 11, se mostró autocrítico con la estrategia de su equipo, Alpine, y lamentó no haber logrado un punto en el Gran Premio de Países Bajos.
Aunque no logró sumar puntos, el piloto argentino, que había largado en el puesto 16, tuvo una buena performance y quedó seis puestos más arriba que su compañero de Alpine.
El australiano de McLaren mantuvo la primera posición durante las 72 vueltas y es más lider que nunca del campeonato de pilotos.
El Servicio Meteorológico Nacional informa el pronóstico para Salta capital este sábado 30 de agosto. La jornada se presenta con cielo parcialmente nublado y temperaturas agradables.
En la octava fecha Racing se medirá ante San Lorenzo el viernes 12 a las 19 horas, mientras que Estudiantes de La Plata recibirá a River el sábado 13 y Rosario Central será anfitrión de Boca el domingo 14.
El mensaje del Presidente se da en medio del escándalo de los audios que involucran a su hermana, Karina Milei y a Lule Menem.
El gobernador Gustavo Sáenz participó en la 35ª edición de la Maratón Solidaria “Corro por Vos”, donde expresó su preocupación por la quita de pensiones por discapacidad y pidió justicia para quienes fueron afectados.
El meteorólogo Edgardo Escobar informó en Aries que el ingreso de aire frío generará un descenso marcado de temperaturas. El viernes se esperan lluvias leves y existe una chance mínima de agua nieve en sectores altos de la ciudad.