Gimnasia y Tiro goleó 3 a 0 a Alvarado

El "Albo" tuvo una jornada memorable en la 29° fecha del campeonato, al vencer por 3 a 0 a Alvarado con goles de Lautaro Gordillo (40'), José Méndez (44') y Nicolás Contín (85'). El resultado fue un reflejo de su dominio en el campo de juego, lo que le permitió llevarse los tres puntos y mantener su buen momento.

Con esta victoria, Gimnasia y Tiro se ubica en el quinto lugar de la Zona B con 43 puntos, afianzando sus aspiraciones. El próximo desafío para el equipo salteño será el viernes 5 de septiembre, cuando visite a All Boys a las 20 horas en un partido clave.