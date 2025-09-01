Una de cada tres parejas en Salta sufre de bajo deseo sexual

En el programa De Esto sí se habla: salud y sexualidad, por Aries, el ginecólogo y sexólogo Ezequiel Niewolski abordó los desafíos que presenta la desinformación en el área de la sexualidad. El profesional advirtió que muchos actores sin la debida certificación cumplen un rol de divulgación. Para el especialista, esto se volvió la regla y ya no la excepción, lo que conlleva muchos riesgos para la sociedad.

Respecto a sus consultas, el Dr. Niewolski aseguró que una de cada tres parejas atraviesa dificultades en la esfera sexual. "La falta de ganas de tener actividad sexual, encuentro sexual con una persona, es el problema más frecuente que experimentan las parejas", señaló. El sexólogo explicó que este trastorno se denomina "deseo sexual hipoactivo".

Además del bajo deseo sexual, otras consultas frecuentes son las dificultades en la excitación, la pérdida de lubricación en mujeres, o la dificultad para lograr o mantener la erección en hombres.

El médico también mencionó que en el último tiempo son comunes las consultas sobre problemas para llegar al orgasmo. En este sentido, recalcó la importancia de buscar información en fuentes confiables y con profesionales certificados.