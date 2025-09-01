Una de cada tres parejas en Salta sufre de bajo deseo sexual

Bullying, frustración y redes sociales: los factores que agravan los suicidios adolescentes
Una especialista se refirió a los diferentes factores de riesgo, teniendo en cuenta un contexto totalmente nuevo y atravesado por la tecnología.
El Dr. Ezequiel Niewolski aseguró que el problema más frecuente en las parejas está aparejado al deseo sexual.Salud01/09/2025Ivana Chañi
En el programa De Esto sí se habla: salud y sexualidad, por Aries, el ginecólogo y sexólogo Ezequiel Niewolski abordó los desafíos que presenta la desinformación en el área de la sexualidad. El profesional advirtió que muchos actores sin la debida certificación cumplen un rol de divulgación. Para el especialista, esto se volvió la regla y ya no la excepción, lo que conlleva muchos riesgos para la sociedad.
Respecto a sus consultas, el Dr. Niewolski aseguró que una de cada tres parejas atraviesa dificultades en la esfera sexual. "La falta de ganas de tener actividad sexual, encuentro sexual con una persona, es el problema más frecuente que experimentan las parejas", señaló. El sexólogo explicó que este trastorno se denomina "deseo sexual hipoactivo".
Además del bajo deseo sexual, otras consultas frecuentes son las dificultades en la excitación, la pérdida de lubricación en mujeres, o la dificultad para lograr o mantener la erección en hombres.
El médico también mencionó que en el último tiempo son comunes las consultas sobre problemas para llegar al orgasmo. En este sentido, recalcó la importancia de buscar información en fuentes confiables y con profesionales certificados.
Una especialista se refirió a los diferentes factores de riesgo, teniendo en cuenta un contexto totalmente nuevo y atravesado por la tecnología.
Psicólogos instan a padres y docentes a identificar señales de riesgo y a intervenir de manera temprana para salvar vidas.
Se estima que el 30% de las personas infectadas desarrollarán complicaciones cardíacas o digestivas.
La Dra. Mónica López celebró la recuperación parcial del stock de sangre pero advirtió que para tener “un suelo”, 100 personas deben donar. Con la llegada de los peregrinos, el centro busca abastecerse.
La cifra corresponde al acumulado en lo que va del 2025. La especie más notificada es la yarará, que representa cerca del 90% de los accidentes ofídicos registrados. De esos casos, casi el 70% se concentraron en San Martín, Orán y Capital.
Así lo explicó una experta en este tipo de cuadros, mientras falta una actualización de los datos oficiales. Marcó la diferencia evidente que surge entre este síntoma y la disfonía leve que deja la tos alérgica de la época.
En la octava fecha Racing se medirá ante San Lorenzo el viernes 12 a las 19 horas, mientras que Estudiantes de La Plata recibirá a River el sábado 13 y Rosario Central será anfitrión de Boca el domingo 14.
El meteorólogo Edgardo Escobar informó en Aries que el ingreso de aire frío generará un descenso marcado de temperaturas. El viernes se esperan lluvias leves y existe una chance mínima de agua nieve en sectores altos de la ciudad.
La Argentina es el país de la región con el mayor porcentaje de maestros que tienen otro empleo por fuera de la escuela. Salarios estancados, falta de ofertas de titularidad, los motivos detrás de una cifra que aumenta cada año.
Con una gran actuación en casa, Gimnasia y Tiro de Salta se impuso con autoridad ante Alvarado y consolidó su posición en la Primera Nacional.
El Ente Regulador de los Servicios Públicos autorizó una suba del 1,9% en las tarifas de agua potable y cloacas, vigente desde septiembre de 2025, manteniendo la tarifa social.