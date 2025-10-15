Normalización del sistema de validación electrónica del IPS

El Instituto Provincial de Salud de Salta informó que el sistema de validación de consultas médicas y prescripción electrónica de medicamentos ya se encuentra funcionando con normalidad, luego de haberse registrado inconvenientes técnicos originados en la empresa proveedora del servicio de internet que afectaron temporalmente su operatividad.

Durante el período en que el sistema estuvo fuera de servicio, algunos afiliados debieron abonar en efectivo el valor de la consulta. En estos casos, podrán solicitar el reintegro correspondiente por un valor de $13.000 (pesos trece mil), presentando el comprobante fiscal del pago y CBU.

La gestión del reintegro debe realizarse en Mesa de Entradas del IPS, calle España 782 – Salta Capital, de lunes a viernes de 8 a 13 horas, o en cualquiera de las delegaciones del interior provincial.

El IPS agradece la comprensión de afiliados, prestadores y personal de salud ante las molestias ocasionadas, y reitera su compromiso con la mejora continua de sus servicios digitales, garantizando una atención eficiente y segura para toda la comunidad.