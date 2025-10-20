Deseo sexual en la menopausia: estrategias para reactivar placer y conexión en pareja

Para la ginecóloga y sexóloga Mónica Gelsi, el deseo sexual durante la menopausia puede recuperarse con acciones concretas. “El deseo no es mágico; nace de la predisposición al juego y de darse permisos”, señaló en De Esto sí se habla: Salud y Sexualidad, por Aries.

Entre sus recomendaciones:

Cortar la rutina: planificar salidas, cambiar escenarios e incluso considerar hoteles de alojamiento como espacio de intimidad.

Seducción previa: caricias, besos, masajes y tiempos adecuados antes de la penetración.

Ambiente a favor: iluminación suave, aromas y música para disparar fantasías.

Recursos prácticos: lubricantes a mano, ropa cómoda y encuentros tras comidas livianas.

Comunicación clara: expresar gustos y límites; consentimiento como regla.

Placer más allá de la penetración: caricias, masturbación mutua y juego erótico compartido.

“La cama importa para sostener el vínculo, pero tanto como el diálogo”, subrayó Gelsi, quien animó a dejar prejuicios y a entender la sexualidad como parte del bienestar integral.