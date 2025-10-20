Deseo sexual en la menopausia: estrategias para reactivar placer y conexión en pareja

Sexóloga sostuvo que el deseo no depende de una pastilla sino de la disposición al juego, la comunicación y los acuerdos. Recomendó priorizar la seducción, preparar el ambiente y usar lubricantes cuando haga falta.

Para la ginecóloga y sexóloga Mónica Gelsi, el deseo sexual durante la menopausia puede recuperarse con acciones concretas. “El deseo no es mágico; nace de la predisposición al juego y de darse permisos”, señaló en De Esto sí se habla: Salud y Sexualidad, por Aries.

Entre sus recomendaciones:

  • Cortar la rutina: planificar salidas, cambiar escenarios e incluso considerar hoteles de alojamiento como espacio de intimidad.
  • Seducción previa: caricias, besos, masajes y tiempos adecuados antes de la penetración.
  • Ambiente a favor: iluminación suave, aromas y música para disparar fantasías.
  • Recursos prácticos: lubricantes a mano, ropa cómoda y encuentros tras comidas livianas.
  • Comunicación clara: expresar gustos y límites; consentimiento como regla.
  • Placer más allá de la penetración: caricias, masturbación mutua y juego erótico compartido.

“La cama importa para sostener el vínculo, pero tanto como el diálogo”, subrayó Gelsi, quien animó a dejar prejuicios y a entender la sexualidad como parte del bienestar integral.

