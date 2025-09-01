Más de 5.000 policías participarán del Operativo del Milagro

La Policía de Salta avanza en la planificación del Operativo del Milagro, que implicará la participación de más de 5000 efectivos hasta el 15 de septiembre.

En diálogo con Aries, el vocero Cristian Aguilera explicó que los dispositivos comenzaron hace tres semanas y ya se realizan patrullajes en inmediaciones de la Catedral Basílica.

“El viernes tuvimos el Milagrito de los Niños y el sábado el encuentro de jóvenes y catequesis, donde desplegamos la cobertura de seguridad sin inconvenientes”, señaló.

El funcionario confirmó que ya comenzaron a salir las primeras peregrinaciones desde distintos puntos de la provincia. “El sábado partió en bicicleta un grupo desde Cachi y hoy lo hará la de Santa Victoria”, relató.

Aguilera remarcó que la fuerza estará presente en cada etapa de la festividad. “Todos los dispositivos de seguridad están implementados para garantizar la cobertura total del Milagro”, concluyó.