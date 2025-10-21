Habilitan nuevas instalaciones en los hospitales de El Potrero y Rosario de la Frontera

En el hospital Ricardo Salinas, de El Potrero, el ministro de Salud Pública, Federico Mangione supervisó la puesta en funcionamiento del nuevo edificio en el que ya presta servicios el nosocomio.

El funcionario fue acompañado por el director de zona sanitaria Sur 2, Daniel Coria; el gerente general del hospital, Oscar Cayo; y por el diputado provincial Gustavo Orozco.

Se trata de una infraestructura moderna, que cuenta con consultorios externos con hall de ingreso, administración, consultorios de pediatría, ginecología, odontología, laboratorio, sala de rayos x digitalizada, farmacia, entre otros espacios.

Además, sectores de guardia, con admisión, enfermería, sanitarios y una sala de internación abreviada.

También, sector de Atención Primaria de Salud, con sala, baño y depósito; internación, sala de partos y servicios, con área de esterilización, cocina, lavadero, depósito y sala de máquinas.

En el hospital Melchora Figueroa de Cornejo, se habilitó una sala de internación, construida en una nueva ala de ese nosocomio.

Ese espacio cuenta con 16 habitaciones, cada una equipada con dos camas, aire acondicionado y baño privado. Se suma a otras 32 que funcionan en el internado de hombres y mujeres.

El titular de la cartera sanitaria, Federico Mangione, manifestó que “si bien ya está en funcionamiento, hoy realizamos un control general y, la verdad, para nosotros es una gran satisfacción que los pacientes cuenten con un espacio cómodo, con buena iluminación, ventilación y condiciones dignas. Esto también es parte de seguir cumpliendo con la salud federal e igualitaria en cada rincón de la provincia. Aún falta, sí, pero seguimos avanzando. Por eso, les pido a todos que sigamos defendiendo la salud pública”.