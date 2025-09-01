La Iglesia apuntó al Gobierno por recortes de fondos a centros de adictos

El Monseñor Marcelo Colombo, titular de la Conferencia Episcopal Argentina, señaló la falta de fondos para estos centros de recuperación y tratamiento de adictos, remarcando la consecuencia de tratarlo con una mirada solamente policial y judicial.

Durante la homilía realizada en conmemoración a Ceferino Namuncurá en Río Negro, el obispo mendocino y titular de la Conferencia Episcopal Argentina, el Monseñor Marcelo Colombo, aprovecho para elevar un reclamo ante la crítica situación de los centros de rehabilitación para adictos.

“El recorte de los aportes a los centros de prevención y recuperación de adictos, así como la omisión y el retardo de las cuotas convenidas para el sostenimiento de los centros que, en condiciones muy precarias, todavía están funcionando”, fueron algunos de los puntos que reclaman las autoridades eclesiásticas.

Además, señaló la errónea visión por parte del gobierno de la problemática de las adicciones: "Una mirada meramente policial y judicial de la problemática de las adicciones nos deja sin herramientas para afrontar este flagelo.

“Deja a generaciones de jóvenes en la frustración y el sinsentido de la vida, además de poner en peligro su salud y la de su familia”, agregó el obispo, que remarca que el estado se está retirando de los espacios más pobres de la sociedad.

Su mirada en contra del narcotráfico

La iglesia no deja atrás la gran problemática del tráfico de drogas y expresó su preocupación por el crecimiento de este y la “despenalización de hecho” de la venta y consumo en nuestro país.

La Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogodependencia hizo público un documento con este reclamo: “El narcotráfico va ocupando espacios sigilosamente y no se detiene. Da ‘trabajo’ a las personas y mientras que los barrios parecen tranquilos, se van desintegrando las familias“.

La necesidad de ayuda gubernamental se plasmó en el comunicado: “No damos abasto con la demanda de ayuda. Nos encontramos, por ejemplo, con escuelas que están atravesadas por el consumo; las fuerzas de seguridad ayudan, pero a veces no alcanza con su presencia actual".

La comisión ya había transmitido un comunicado en junio donde expuso: “Al Estado, en todas sus instancias, a valorar, cuidar y sostener, con salarios adecuados, el trabajo y los esfuerzos de tantas personas que entregan sus vidas por aquellos que se sienten descartados”.

