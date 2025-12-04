Definieron el cronograma de pago para las autoridades de mesa de las Elecciones Nacionales de octubre

La Secretaría Electoral confirmó las fechas y modalidades de cobro de los viáticos para autoridades de mesa y delegados. Los pagos se realizarán a partir del 10 de diciembre y se organizarán según la terminación del DNI.

Argentina04/12/2025

La Secretaría Electoral del Juzgado Federal N.º 1 de Salta informó que ya se encuentran disponibles las fechas de pago de los viáticos correspondientes a las Elecciones Nacionales 2025, organizadas según la terminación del DNI de cada beneficiario.

El organismo recordó que las autoridades de mesa y delegados pueden optar por cobrar en cualquier sucursal del Correo Argentino o hacerlo de forma electrónica, a través de una cuenta bancaria o billetera virtual.

Cronograma de pagos:

  • 10 de diciembre: DNI terminados en 0 y 1
  • 11 de diciembre: DNI terminados en 2 y 3
  • 12 de diciembre: DNI terminados en 4 y 5
  • 15 de diciembre: DNI terminados en 6 y 7
  • 16 de diciembre: DNI terminados en 8

La Secretaría Electoral recomendó revisar cuidadosamente la fecha que corresponde a cada documento para evitar demoras en el cobro de los viáticos.

