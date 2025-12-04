El ministro de Economía destacó ante empresarios que la agenda de reformas y el orden macroeconómico potenciarán la competitividad y las inversiones.
Definieron el cronograma de pago para las autoridades de mesa de las Elecciones Nacionales de octubre
La Secretaría Electoral confirmó las fechas y modalidades de cobro de los viáticos para autoridades de mesa y delegados. Los pagos se realizarán a partir del 10 de diciembre y se organizarán según la terminación del DNI.Argentina04/12/2025
La Secretaría Electoral del Juzgado Federal N.º 1 de Salta informó que ya se encuentran disponibles las fechas de pago de los viáticos correspondientes a las Elecciones Nacionales 2025, organizadas según la terminación del DNI de cada beneficiario.
El organismo recordó que las autoridades de mesa y delegados pueden optar por cobrar en cualquier sucursal del Correo Argentino o hacerlo de forma electrónica, a través de una cuenta bancaria o billetera virtual.
Cronograma de pagos:
- 10 de diciembre: DNI terminados en 0 y 1
- 11 de diciembre: DNI terminados en 2 y 3
- 12 de diciembre: DNI terminados en 4 y 5
- 15 de diciembre: DNI terminados en 6 y 7
- 16 de diciembre: DNI terminados en 8
La Secretaría Electoral recomendó revisar cuidadosamente la fecha que corresponde a cada documento para evitar demoras en el cobro de los viáticos.
Domingo con espectáculo aéreo: los nuevos cazas F-16 surcarán la Capital
El Ministerio de Defensa detalló un cronograma minuto a minuto del operativo que incluirá Casa Rosada, 9 de Julio, Puerto Madero y Aeroparque
“El aumento del Salario Mínimo quedó por debajo de la canasta básica”
Tras el desacuerdo en el Consejo del Salario, el Gobierno fijó el aumento hasta agosto de 2026. Un abogado laboralista advirtió que el piso salarial “incluso está por debajo del salario de un jubilado”.
La fecha coincide con el Día de Santa Bárbara, considerada la patrona de los mineros. Argentina ha experimentado un gran desarrollo en el sector, siendo hoy un productor clave de litio, plata, oro y cobre.
Ni el aumento salva al changuito: el salario mínimo no llega ni a 23 kilos de asadoArgentina04/12/2025
Tras no haber acuerdo en el Consejo del Salario, el Gobierno nacional fijó por decreto el nuevo salario mínimo, vital y móvil, que pasará a $334.800 en diciembre y $341.000 en enero.
El Ministerio de Capital Humano avanzó con una reforma puntual para el esquema previsional, aplicando un nuevo índice combinado para calcular el primer haber jubilatorio de quienes inicien su retiro a partir de diciembre.
Puente de Vaqueros frenado: Roque Cornejo se cruzó al aire y responsabilizó a todos menos a Milei
En una entrevista cargada de reproches, el senador de La Libertad Avanza negó la parálisis del puente de Vaqueros, responsabilizó a gestiones anteriores por la obra inconclusa y defendió al Gobierno nacional pese a los reclamos por falta de pago.
Simeone defendió a Julián y se rindió ante Raphinha: "No entiendo cómo no ganó el Balón de Oro"Deportes03/12/2025
Barcelona venció a Atlético de Madrid 3-1 en el Spotify Camp Nou, por la Fecha 14 de LaLiga. El equipo Culé obtuvo tres puntos claves para afirmarse en la cima del torneo español, mientras que los de Simeone quedó en la cuarta posición.
El gobernador busca los dos tercios necesarios en la Legislatura para garantizar fondos a municipios y cumplir obligaciones sin afectar salud y educación.
Paritarias: el Gobierno propuso un esquema de pagos cada 15 días para diciembre y eneroSalta03/12/2025
La propuesta incluye pagar el 16 de diciembre el medio aguinaldo; los días 30 y 31 del corriente el salario de diciembre con un incremento del 5%; abonar el 16 de enero un bono adicional de $150.000 y adelantar el sueldo de enero. Las partes volverán a reunirse la próxima semana para continuar el diálogo y avanzar en consensos.
