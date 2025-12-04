La fecha coincide con el Día de Santa Bárbara, considerada la patrona de los mineros. Argentina ha experimentado un gran desarrollo en el sector, siendo hoy un productor clave de litio, plata, oro y cobre.
“El aumento del Salario Mínimo quedó por debajo de la canasta básica”
Tras el desacuerdo en el Consejo del Salario, el Gobierno fijó el aumento hasta agosto de 2026. Un abogado laboralista advirtió que el piso salarial “incluso está por debajo del salario de un jubilado”.Argentina04/12/2025Agustina Tolaba
Tras el fracaso del acuerdo en el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, el Gobierno definió por resolución los aumentos que se aplicarán entre noviembre de 2025 y agosto de 2026.
Por Aries, el presidente del Instituto de Derecho Laboral del Colegio de Abogados, Dr. Héctor Dondiz, explicó que “la CGT había solicitado un incremento del 71%, lo que hubiera llevado el salario mínimo de $322.000 a alrededor de $552.000. Sin embargo, el aumento decretado lo dejó en $326.000, una diferencia muy grande entre una propuesta y otra”, señaló el abogado.
Ante este escenario, la central obrera anticipó que seguirá la vía recursiva.
“Es un decreto y ahora hay que activar los procedimientos legales correspondientes. La CGT está haciendo un planteo, aunque aún no tuve acceso a los fundamentos completos”, indicó Dondiz.
El especialista comparó la situación con lo ocurrido tras el DNU 70/23, cuando múltiples sectores acudieron a la Justicia buscando frenar o modificar sus alcances.
“Cada parte establecerá sus fundamentos legales para acomodar su pretensión y luego se resolverá si se acoge a uno u otro planteo”, explicó.
Dondiz también advirtió sobre el rezago estructural del salario mínimo en relación con el costo de vida: “El SMVM está muy por debajo de la canasta básica total. Incluso hoy está por debajo del salario de un jubilado, que ya es de miseria. Y esto no es nuevo: viene de larga data y trasciende a los distintos gobiernos”.
El abogado recordó que el salario mínimo debería cumplir con su propia definición.
“Teóricamente, si realmente fuera mínimo, vital y móvil, debería permitir alcanzar la canasta básica”, subrayó.
Ni el aumento salva al changuito: el salario mínimo no llega ni a 23 kilos de asadoArgentina04/12/2025
Tras no haber acuerdo en el Consejo del Salario, el Gobierno nacional fijó por decreto el nuevo salario mínimo, vital y móvil, que pasará a $334.800 en diciembre y $341.000 en enero.
El Ministerio de Capital Humano avanzó con una reforma puntual para el esquema previsional, aplicando un nuevo índice combinado para calcular el primer haber jubilatorio de quienes inicien su retiro a partir de diciembre.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó el procedimiento para la importación de Vehículos Automotores Clásicos (VAC) de más de 30 años de antigüedad.
Los casos más resonantes incluyen el cierre de la planta de Whirlpool en Pilar, el cierre de la autopartista Dana en San Luis, y los ajustes en Essen y varias empresas textiles en La Rioja y Tucumán.
El crédito repuntó en 2025, con 39 mil préstamos otorgados. Pero la concentración es alta: el 36% de las hipotecas las dio solo el Banco Nación, y el 83% se otorgó en cinco provincias.
Puente de Vaqueros frenado: Roque Cornejo se cruzó al aire y responsabilizó a todos menos a Milei
En una entrevista cargada de reproches, el senador de La Libertad Avanza negó la parálisis del puente de Vaqueros, responsabilizó a gestiones anteriores por la obra inconclusa y defendió al Gobierno nacional pese a los reclamos por falta de pago.
La prórroga llevaría la ventana de adhesión hasta julio de 2027. Ya hay 27 presentaciones formales y nueve proyectos aprobados por casi u$s25.000 millones.
Simeone defendió a Julián y se rindió ante Raphinha: "No entiendo cómo no ganó el Balón de Oro"Deportes03/12/2025
Barcelona venció a Atlético de Madrid 3-1 en el Spotify Camp Nou, por la Fecha 14 de LaLiga. El equipo Culé obtuvo tres puntos claves para afirmarse en la cima del torneo español, mientras que los de Simeone quedó en la cuarta posición.
Cobro de autoridades de mesa 2025: plazos y métodos disponibles
La Secretaría Electoral informó que los trabajadores del 26 de octubre pueden elegir entre cobro presencial en el Correo o acreditación digital.
El gobernador busca los dos tercios necesarios en la Legislatura para garantizar fondos a municipios y cumplir obligaciones sin afectar salud y educación.