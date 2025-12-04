“El aumento del Salario Mínimo quedó por debajo de la canasta básica”

Tras el desacuerdo en el Consejo del Salario, el Gobierno fijó el aumento hasta agosto de 2026. Un abogado laboralista advirtió que el piso salarial “incluso está por debajo del salario de un jubilado”.

Argentina04/12/2025Agustina TolabaAgustina Tolaba

Tras el fracaso del acuerdo en el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, el Gobierno definió por resolución los aumentos que se aplicarán entre noviembre de 2025 y agosto de 2026.

Por Aries, el presidente del Instituto de Derecho Laboral del Colegio de Abogados, Dr. Héctor Dondiz, explicó que “la CGT había solicitado un incremento del 71%, lo que hubiera llevado el salario mínimo de $322.000 a alrededor de $552.000. Sin embargo, el aumento decretado lo dejó en $326.000, una diferencia muy grande entre una propuesta y otra”, señaló el abogado.

Ante este escenario, la central obrera anticipó que seguirá la vía recursiva.

“Es un decreto y ahora hay que activar los procedimientos legales correspondientes. La CGT está haciendo un planteo, aunque aún no tuve acceso a los fundamentos completos”, indicó Dondiz.

El especialista comparó la situación con lo ocurrido tras el DNU 70/23, cuando múltiples sectores acudieron a la Justicia buscando frenar o modificar sus alcances.

“Cada parte establecerá sus fundamentos legales para acomodar su pretensión y luego se resolverá si se acoge a uno u otro planteo”, explicó.

Dondiz también advirtió sobre el rezago estructural del salario mínimo en relación con el costo de vida: “El SMVM está muy por debajo de la canasta básica total. Incluso hoy está por debajo del salario de un jubilado, que ya es de miseria. Y esto no es nuevo: viene de larga data y trasciende a los distintos gobiernos”.

El abogado recordó que el salario mínimo debería cumplir con su propia definición.
“Teóricamente, si realmente fuera mínimo, vital y móvil, debería permitir alcanzar la canasta básica”, subrayó.

