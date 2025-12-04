Domingo con espectáculo aéreo: los nuevos cazas F-16 surcarán la Capital

El Ministerio de Defensa anunció que este domingo se realizará un sobrevuelo “histórico” para celebrar la llegada de los aviones F-16AM/BM a la Argentina. La actividad incluirá un vuelo rasante sobre distintos puntos emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires y estará abierta para que el público pueda observar el paso de las aeronaves.

“Este domingo hacemos historia en el cielo y lo compartimos con todos los argentinos”, comunicó la cartera en su cuenta oficial de X. El operativo será ejecutado por pilotos de la Fuerza Aérea y forma parte de la presentación formal de las aeronaves recientemente adquiridas.

El recorrido: a qué hora y por dónde pasarán los F-16

El Ministerio difundió una cronología detallada del trayecto que seguirán los cazas:

07:55: ingreso a la Ciudad de Buenos Aires desde el noroeste, sobre el Río de la Plata, procedentes del Área Material Río Cuarto.

08:00: sobrevuelo de la Casa Rosada, de Este a Oeste, a 2.000 pies de altura.

Continuación por Avenida de Mayo hasta Plaza Miserere.

08:03: viraje hacia el sur para reposicionarse y paso por Avenida 9 de Julio, de Sur a Norte.

Continuación hasta el Río de la Plata.

08:05: viraje hacia el oeste y sobrevuelo del Aeroparque Jorge Newbery.

Paso sobre Retiro.

08:06: paso sobre Puerto Madero y giro de 360 grados con centro en el Ministerio de Defensa.

Viraje al Suroeste.

08:10: pasaje de despedida nuevamente por Avenida 9 de Julio, de Sur a Norte.

Viraje al Oeste, ascenso y regreso al Área Material Río Cuarto, donde se realizará la ceremonia oficial de recepción encabezada por el presidente Javier Milei, en su carácter de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.

Un mensaje de orgullo nacional

El Ministerio invitó a la ciudadanía a participar mirando al cielo durante el paso de los aviones: “Miremos al cielo, alcemos nuestras banderas y sintamos el orgullo de ver despegar a la Argentina grande”.

La llegada de los F-16 marca un hito para la Fuerza Aérea Argentina, que incorpora así material moderno y de alta capacidad operativa tras años de renovaciones parciales.