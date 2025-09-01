La Administración Nacional de la Seguridad Social definió el nuevo esquema de las asignaciones, pensiones y jubilaciones para el noveno mes del año, con un incremento basado en la inflación de julio.
Monotributistas: Nuevos controles de ARCA para detectar evasión
El organismo implementará controles más estrictos sobre el monotributo para identificar de manera más eficaz posibles irregularidades en las diferentes categorías.Argentina01/09/2025
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) notificó a los contribuyentes sobre la implementación de nuevos controles destinados a detectar inconsistencias entre los ingresos declarados y la categoría del monotributo. Esta medida busca garantizar la equidad tributaria y asegurar que cada contribuyente cumpla con las obligaciones correspondientes.
Estos controles, enfocados en fortalecer la fiscalización, permiten a ARCA obtener una visión más precisa de las operaciones financieras de los monotributistas. La agencia podrá acceder a los movimientos bancarios de los contribuyentes y cruzar información con proveedores de servicios, identificando transacciones que superen los límites de facturación establecidos para cada categoría.
El refuerzo de la fiscalización persigue un doble objetivo: combatir la evasión fiscal y promover una competencia justa y transparente en el mercado. Al asegurar que todos los actores económicos cumplan con las normas, se evitan ventajas indebidas y se fomenta un entorno de negocios más equitativo para todos.
Qué controles implementará ARCA para los monotributistas
Si tras los nuevos controles se detectan operaciones sospechosas o anomalías en los perfiles de los contribuyentes, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tomará medidas inmediatas. Una de las más relevantes será la realización de auditorías presenciales en actividades y sectores con antecedentes de alta evasión fiscal o donde se registran irregularidades frecuentes.
Además de estas inspecciones, ARCA utilizará la notificación digital como herramienta clave para ordenar la situación de los monotributistas. Se enviarán avisos a quienes no realizaron la recategorización en tiempo y forma, con el objetivo de que actualicen su información antes de la aplicación de sanciones más estrictas.
Con información de C5N
