Un terremoto en Afganistán dejó al menos 600 muertos y 1300 heridos
Un sismo de magnitud 6,0 golpeó cerca de Jalalabad durante la noche y arrasó aldeas enteras. Los equipos de rescate trabajan contrarreloj en la zona afectada.El Mundo01/09/2025
Un terremoto de magnitud 6,0, ocurrido en la noche del domingo en la provincia de Kunar, en el este de Afganistán, provocó al menos 610 muertos y 1300 heridos, según confirmó este lunes el portavoz del Ministerio del Interior del gobierno talibán, Abdul Matin Qani.
El sismo golpeó cerca de Jalalabad, y afectó también a la vecina provincia de Nangarhar.
Aldeas destruidas y rescates contrarreloj
El temblor se registró a las 23:47 horas a tan solo ocho kilómetros de profundidad, lo que multiplicó el poder destructivo. Varias aldeas quedaron arrasadas y las operaciones de rescate continúan con dificultades.
“Las cifras de muertos y heridos están cambiando. Varias aldeas han sido completamente destruidas y los equipos médicos trabajan en la zona”, informó Sharafat Zaman, portavoz del Ministerio de Salud Pública.
En Nangarhar, al menos una docena de personas murieron y cientos resultaron heridas. La llegada de equipos médicos desde Kabul busca reforzar la asistencia en las áreas más golpeadas.
Antecedentes de desastres sísmicos en Afganistán
La región ya sufrió tragedias recientes: el 7 de octubre de 2023, un sismo de magnitud 6,3 dejó entre 1500 y 4000 muertos, según distintos balances entre la ONU y el gobierno talibán.
Jalalabad, ciudad de unos 300.000 habitantes, concentra actividad comercial y agrícola, con casas en su mayoría de construcción precaria, lo que aumenta el riesgo de derrumbes en este tipo de emergencias.
Con información de TN
