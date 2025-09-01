Los disturbios incluyeron saqueos a residencias de altos funcionarios, ataques a edificios públicos y más de una semana de tensión en varias ciudades del país.
Putin culpó a Occidente por la guerra en Ucrania y defendió la ofensiva
Ante líderes de China, India e Irán, el mandatario ruso insistió en que la OTAN representa una amenaza directa y volvió a exigir cesiones territoriales de Kiev.El Mundo01/09/2025
El presidente ruso, Vladimir Putin, defendió este lunes ante los principales aliados de Moscú la ofensiva militar en Ucrania, acusando a los países occidentales de ser responsables del conflicto armado que causa decenas de miles de muertos y ha devastado extensas zonas del este ucraniano desde hace más de tres años.
Durante su intervención en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), realizada en la ciudad china de Tianjin, Putin insistió en el viejo argumento del Kremlin sobre el supuesto origen externo del conflicto:
“Esta crisis no fue provocada por el ataque de Rusia a Ucrania, sino que fue resultado de un golpe de Estado en Ucrania, que fue apoyado y provocado por Occidente”, afirmó ante líderes de China, India, Irán y otros gobiernos afines.
El mandatario ruso reiteró que la raíz de la guerra responde a la revolución proeuropea de 2013-2014 en Ucrania, proceso que obligó al entonces presidente prorruso Víktor Yanukóvich a abandonar el poder.
Putin adujo que esa revuelta permitió la llegada de fuerzas antirrusas y motivó a Moscú a anexionar la península de Crimea y a prestar respaldo a milicias separatistas en el este ucraniano, desatando una guerra civil que suma miles de desplazados.
“El segundo motivo de la crisis son los intentos constantes de Occidente de arrastrar a Ucrania a la OTAN”, sostuvo Putin, repitiendo la postura oficialista de que los movimientos geopolíticos de la Alianza Atlántica constituyen una “amenaza directa” para la seguridad rusa.
La reunión de la OCS, a la que asistieron líderes como Xi Jinping (China), Narendra Modi (India) y Masoud Pezeshkian (Irán), representó para Putin un escenario central en su ofensiva diplomática frente al aislamiento occidental y las sanciones impuestas tras el inicio de la guerra en Ucrania.
Tanto Moscú como Beijing promueven la OCS como una alternativa a los foros de seguridad e integración dominados por Estados Unidos y la OTAN.
“El mundo necesita un sistema que sustituya los obsoletos modelos eurocéntricos y euroatlánticos y tenga en cuenta los intereses del círculo más amplio de países”, insistió Putin en referencia al esfuerzo por diversificar alianzas y debilitar el dominio occidental en escenarios multilaterales.
Durante su intervención, Putin reconoció el apoyo de sus aliados asiáticos y agradeció de manera específica a China y la India los esfuerzos y propuestas para una salida negociada en el conflicto ucraniano.
“Valoramos mucho los esfuerzos y las propuestas de China, India y nuestros otros socios estratégicos, que buscan facilitar la resolución de la crisis ucraniana”, subrayó el mandatario.
A pesar de los distintos llamados de aliados internacionales y del mismo presidente estadounidense, Donald Trump, en favor de un acuerdo que ponga fin al enfrentamiento, el mandatario ruso rechazó las recientes propuestas de paz.
Putin insistió en las condiciones previas fijadas por Moscú: la cesión de más territorios por parte de Ucrania y la ruptura de sus relaciones con Occidente como requisitos indispensables antes de cualquier alto el fuego. Estas exigencias fueron descartadas por el Gobierno de Kiev, que considera inaceptable cualquier propuesta que implique la pérdida de control soberano sobre su territorio o la renuncia a la integración europea.
Durante la cumbre, Putin indicó que discutiría opciones diplomáticas para el cese de hostilidades, incluyendo los supuestos acuerdos alcanzados recientemente en una reunión bilateral con Donald Trump celebrada en Alaska.
“Espero que los acuerdos alcanzados en la reciente cumbre ruso-estadounidense celebrada en Alaska también avancen en esta dirección, allanando el camino hacia la paz en Ucrania”, expresó en conferencia de prensa, según la agencia estatal rusa TASS.
Al margen de las declaraciones sobre Ucrania, el presidente ruso tenía previsto mantener reuniones bilaterales con líderes como Narendra Modi, Masoud Pezeshkian y el mandatario turco Recep Tayyip Erdogan, buscando reforzar el bloque alternativo propuesto por Moscú en medio de la concertación china y la búsqueda de los países asiáticos de mayor independencia estratégica frente a Washington.
Putin comenzó así una visita oficial de cuatro días a China, enfocada en profundizar la cooperación bilateral y regional, así como en dar continuidad a la narrativa oficial rusa: negar responsabilidad sobre las causas de la guerra, atribuir el conflicto a maniobras occidentales y reforzar sus demandas de cesión territorial y límite a la influencia de la OTAN en Europa del Este. Mientras tanto, las negociaciones para la paz permanecen estancadas y el escenario diplomático sigue dominado por condiciones rusas que Kiev sigue considerando inaceptables.
Un policía resultó herido durante el incidente. El conductor de 39 años fue arrestado y la investigación sigue en curso.
La emisión de “Voz de la Libertad”, ha funcionado como herramienta de guerra psicológica y se utilizaba para transmitir a territorio norcoreano noticias sobre el régimen de Kim Jong-un.
La Oficina del Sheriff del Condado de Pershing confirmó la muerte y señaló que se preserva la escena para una investigación compleja en Black Rock City.
Un sismo de magnitud 6,0 golpeó cerca de Jalalabad durante la noche y arrasó aldeas enteras. Los equipos de rescate trabajan contrarreloj en la zona afectada.
Una alpinista rusa morirá en una montaña de Kirguistán porque no puede ser rescatadaEl Mundo31/08/2025
Un helicóptero debió hacer un aterrizaje forzoso a 4900 metros de altura para intentar salvarla luego de que se quebrara una pierna, pero un rescatista perdió la vida en el intento.
Clásico de Avellaneda: Se confirmó la fecha y horario del Racing vs. IndependienteDeportes30/08/2025
En la octava fecha Racing se medirá ante San Lorenzo el viernes 12 a las 19 horas, mientras que Estudiantes de La Plata recibirá a River el sábado 13 y Rosario Central será anfitrión de Boca el domingo 14.
Milei dio por cerrado el caso $LIBRA: cuál fue la repercusión desde Estados UnidosPolítica30/08/2025
El mensaje del Presidente se da en medio del escándalo de los audios que involucran a su hermana, Karina Milei y a Lule Menem.
Maratón “Corro por Vos”: Sáenz acompañó a Hirpace
El gobernador Gustavo Sáenz participó en la 35ª edición de la Maratón Solidaria “Corro por Vos”, donde expresó su preocupación por la quita de pensiones por discapacidad y pidió justicia para quienes fueron afectados.
Salta: cuándo llega el frío y la posible caída de agua nieve, según el pronóstico extendido
El meteorólogo Edgardo Escobar informó en Aries que el ingreso de aire frío generará un descenso marcado de temperaturas. El viernes se esperan lluvias leves y existe una chance mínima de agua nieve en sectores altos de la ciudad.
Docentes buscan "rebusque" para llegar a fin de mes: Venta de lencería y tortas, entre las opcionesArgentina31/08/2025
La Argentina es el país de la región con el mayor porcentaje de maestros que tienen otro empleo por fuera de la escuela. Salarios estancados, falta de ofertas de titularidad, los motivos detrás de una cifra que aumenta cada año.