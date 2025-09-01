“Fuerza Patria es la fuerza de la gente”: Massa difundió un nuevo spot de campaña

El exministro de Economía presentó una pieza que resalta a trabajadores, jóvenes, jubilados y pymes como motor del peronismo frente a “la crueldad y la indiferencia”.

Política01/09/2025

El exministro de Economía, Sergio Massa, lanzó este domingo un nuevo spot de campaña bajo el lema “Fuerza Patria es la fuerza de la gente”, con un fuerte eje en la unidad, de cara a la última semana rumbo a las elecciones.

La pieza audiovisual resalta el rol de distintos sectores de la sociedad —mujeres, jóvenes, jubilados, trabajadores, pymes y personas con discapacidad— y subraya que la verdadera fortaleza surge de la unidad popular frente a “la crueldad y la indiferencia”.

“El spot destaca la fuerza de los trabajadores que buscan llegar a fin de mes, de los jóvenes que quieren estudiar y trabajar, de las mujeres que reclaman igualdad, de los jubilados que esperan cobrar dignamente, de las pymes que sueñan con crecer y de las personas con discapacidad que merecen un Estado inclusivo”, se remarca en la campaña.

Además, el mensaje convoca a difundir la propuesta en los días previos a la elección y afirma: “La fuerza del peronismo, que el próximo 7 de septiembre estará de pie, más unida que nunca, para frenar a Milei”.

El video fue difundido a través de las redes sociales oficiales del excandidato, tanto en X como en Instagram.

Con información de Noticias Argentinas

